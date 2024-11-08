Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi veren CHP’li Gökçek, “TRT’nin reklam saatleri CHP’ye mi ayarlı? Bu neyin korkusudur? Neyin çekincesidir? Vatandaşların vergileriyle yayın yapan kamu kanalı TRT’nin bu yanlı tutumu muhalefete yönelik açık bir sansürdür.” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İstanbul Maratonunun önemine işaret eden Gökçek, “Bu, Türkiye'deki en geniş katılımlı atletizm yarışlarından biri olup dünyada iki kıta arasında koşulan tek maratondur. Hem Türkiye'nin hem de İstanbul'un tanıtımı açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu organizasyonun açılışını bu kentin seçilmiş en üst düzeydeki ismi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının yapması da bir gelenektir. Bu yıl da maraton açılışı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılmıştır. Ancak maratonu ekranlarından izleyen sporseverler, yayıncı kuruluşun yasakçı, sansürcü, engelleyici tutumu ve reklamı yayından daha önemli gören anlayışı sebebiyle bu tarihi anları izleyemedi.” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun konuşması başladığı anda yayının kesildiğini vurgulayan CHP’li Gökçek, “Hemen reklama girildiği için o anlar ekrana getirilmedi. Üstelik yayın iki kez reklamla kesildi, öyle hızlı bir sansür uygulandı ki spikerin cümleleri bile yarım kaldı” ifadelerini kullandı. Benzer bir sansürün Edirne Kırkpınar Güreşleri etkinlikleri ile Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yayınlarında da uygulandığını hatırlatan CHP’li Gökçek, “O yayınlarda da belediye başkanlarının görüntüye yansımaması için özel çaba harcandığını hepimiz gördük. TRT ekiplerine; hizmetleri, çalışmaları, başarıları ile halkın takdirini kazanan CHP’lileri görünce kaçın talimatı mı verildi? Her 3 seçmenden biri CHP'li bu ülkede... Onlardan para almaya gelince TRT herkesin, ama onların seçtiği başarılı belediye başkanlarına, milletvekillerine, genel başkan yardımcılarına mikrofon uzatmaya gelince TRT’de bir anda sansür baş gösteriyor” eleştirisinde bulundu.

KİT Komisyonu’nda Gündeme Getirilecek

KİT Komisyonu toplantılarında da konuyu gündeme getireceğini belirten CHP’li Gökçek, “TRT’ye ilişkin tüm soru işaretlerini, halkın şikayetlerini, muhalefete uygulanan sansürü Meclis’te Kit Komisyonu çalışmaları sırasında TRT Genel Müdürü’ne de soracağım” dedi.

CHP’Lİ Gökçek soru önergesinde şu soruları sordu:

İletişim Başkanlığı’nca TRT yönetimine CHP'li belediye başkanlarının konuşmalarının yayınlanmaması ya da olumlu haberlerinin yapılmaması yönünde talimat verildiği iddiaları doğru mudur?

2024 yılı içerisinde, CHP'li belediyelerce düzenlenen etkinlik, konser, festival, spor organizasyonu gibi organizasyonlara ilişkin kaç haber ve program yayınlanmıştır? Bu haber ve programların TRT’nin toplam yayın akışı içerisinde aldığı süre ne kadardır?

2024 yılı içerisinde, AKP’li belediyelerce düzenlenen etkinlik, konser, festival, spor organizasyonu gibi organizasyonlara ilişkin kaç haber ve program yayınlanmıştır? Bu haber ve programların TRT’nin toplam yayın akışı içerisinde aldığı süre ne kadardır?

2024 yılı içerisinde kaç CHP’li siyasetçi TRT’de hangi televizyon, radyo ya da haber programına konuk edilmiştir?

2024 yılı içerisinde kaç AKP’li siyasetçi TRT’de hangi televizyon, radyo ya da haber programına konuk edilmiştir?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis grup konuşması dışında ekim ayı içinde hangi basın toplantıları, açılış ve kürsü konuşmaları canlı yayınlanmıştır? Bu yayınların tarihleri nedir, süresi ne kadardır?

TRT radyo sanatçıları konserlerinin CHP'li belediyelerce yönetilen kentlerde yapılmaması için TRT yönetimince Radyo Dairesi Başkanlığı’na ve İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı’na direktif verildiği, planlanan konserlerin de iptal edildiği iddiaları doğru mudur?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTAH)