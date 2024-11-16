BURASI TÜRKİYE BUGÜN AKİL İNSAN YARIN TERÖRİST OLMANIZ MÜMKÜN ÖRNEK Mİ PROF.DR AHMET ÖZER ...

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KAARABAT’IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTII AÇIKLAMALAR ŞÖYLE:

“İŞTE AKP’NİN AÇIKLAYAMADIĞI AHMET ÖZER BELGELERİ

1) Hukuksuz, delilsiz bir şekilde tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer için AKP ve onun yandaş medyası her gün yeni bir iftira atıyor. Özer için “Açıklayacağız, belgeleri görünce herkes şok olacak” diyorlar.

2) AKP’nin açıklayamadığı belgeleri ben açıklıyorum…

20 Mayıs 2013’te Meclis’te kurulan çözüm süreci araştırma komisyonunun başkanlığını yürüten AKP Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, resmi yazıyla Ahmet Özer’i davet etmiştir.

3) 26 Şubat 2013’te AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı Süleyman Soylu, “Etnik Kimlik ve Kamu Hizmetlerine Bakış: Algılar-Tutumlar” çalıştayına katıldığı için Ahmet Özer’e teşekkürlerini içeren bu mektubu imzalayıp göndermiştir.

4) Dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 11 Ocak 2012’de Toros Üniversitesi’nden Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na temsilci istemiştir. Bu davet Ahmet Özer’e iletilmiştir.

5) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık yaptığı dönemde Ahmet Özer’e kurban bayramı tebrik mektubu göndermiştir.

6) Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Şehircilik Şurası Genel Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 8 Kasım 2017’de yapıldı. Ahmet Özer, buradaki panellerde konuşmacı olarak ön sıralarda yer aldı.

7) Şehircilik Şurası yemek arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ahmet Özer ile aynı masaya oturdu. Özhaseki, Ahmet Özer’in önerilerini dikkatle dinledi.

8) Siz devlet makamında en üst düzeyde ağırladığınız, fikirlerine değer verdiğiniz bir bilim insanına şimdi siyasi çıkarlarınız için örgüt üyesi deme gafletini gösterecek kadar raydan çıkmış bir iktidarsınız.

9) Adalet terazisini bozarak ve hukuku bir silah olarak kullanarak, devlete esas zararı siz veriyorsunuz. Ahmet Özer’e kurduğunuz kumpası gören akademisyenler, fikir ve bilim insanları devlete bir daha güvenir mi sanıyorsunuz?

10) Seçme ve seçilme hakkını yok ediyorsunuz. Oylarını gasp ettiğiniz vatandaşların devletin kurumlarına güveni kalmıyor. Yarattığınız garabet, Türkiye’yi ekonomiden sosyolojik krizlere kadar derin sorunların içine hapsediyor. Bu yoldan yakınken dönün.”

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)