İSTANBUL'U YENİDEN KAZANMAK UĞRUNA 3 DÖNEM KURALINA DİKKAT EDİLİMEDİ
Bugün (20.01.2024) Haliç Kongre Merezinde yapılan İstanbul'un 39 İlçe Belediye başkanını açıklama törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılarak bütün ilçe belediye başkan adaylarını teker teker sahneye davet etti.
İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner
Adaylar listesi:
Adalar: Uğur Sina Şen
Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu
Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı
Avcılar: Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar: Abdullah Özdemir
Bakırköy: Ali Talip Özdemir
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa: İlknur Kovaç Bayraktar
Beşiktaş: Serkan Toper
Beykoz: Murat Aydın
Beylikdüzü: Mustafa Günaydın
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece: Recep Erol
Çatalca: Mesut Üner
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Esenler: Mehmet Tevfik Göksu
Esenyurt: Hamit Öncü
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Kadıköy: Veli Arslan
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Kartal: Hüseyin Karakaya
Küçükçekmece: Aziz Yeniay
Maltepe: Kadem Ekşi
Pendik: Ahmet Cin
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Sarıyer: Hüseyin Coşkun
Silivri: Volkan Yılmaz
Sultanbeyli: Ali Tombaş
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Şile: İlhan Ocaklı
Şişli: Gökhan Yüksel
Tuzla: Şadi Yazıcı
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Zeytinburnu: Ömer Arısoy