İSTANBUL'U YENİDEN KAZANMAK UĞRUNA 3 DÖNEM KURALINA DİKKAT EDİLİMEDİ 

Bugün (20.01.2024) Haliç Kongre Merezinde yapılan İstanbul'un 39 İlçe Belediye başkanını açıklama törenine  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  katılarak bütün ilçe belediye başkan adaylarını teker teker sahneye davet etti. 

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner 

Adaylar listesi:

Adalar: Uğur Sina Şen

Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu

Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı

Avcılar: Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar: Abdullah Özdemir

Bakırköy: Ali Talip Özdemir

Hatay Boşaltılmamalı Hatay Boşaltılmamalı

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa: İlknur Kovaç Bayraktar

Beşiktaş: Serkan Toper

Beykoz: Murat Aydın


Beylikdüzü: Mustafa Günaydın

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece: Recep Erol

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Esenler: Mehmet Tevfik Göksu

Esenyurt: Hamit Öncü

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Veli Arslan

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Kartal: Hüseyin Karakaya

Küçükçekmece: Aziz Yeniay

Maltepe: Kadem Ekşi

Pendik: Ahmet Cin

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Hüseyin Coşkun

Silivri: Volkan Yılmaz

Sultanbeyli: Ali Tombaş

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Şile: İlhan Ocaklı

Şişli: Gökhan Yüksel

Tuzla: Şadi Yazıcı

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Zeytinburnu: Ömer Arısoy