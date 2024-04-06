AK parti neden kaybetti?

Ak partinin 2024 yerel seçimlerinde neden kaybettiğinin doğru tespitini yapabilmek için 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile başlayan sürece bakmak gerektiğinin altını çizen Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir,2014 yılında yapılan seçimler ile Recep Tayip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile bazı zümrelerin mücadele bitti, şimdi ganimet zamanı anlayışı ile yerel siyasetçilerin Ankara destekli bir ağ kurması ile kademe atlayarak tüm Türkiye’ye yayılmasını beraberinde getirdi. Fakirlerin kurduğu partinin artık zenginlik ile imtihanı çok hızlı değişimleri beraberinde getirmeye başlandı. AK Parti, 13 yıllık iktidarın ardından 7 Haziran 2015 seçimlerinde ilk kez iktidar olamadı. Koalisyon görüşmeleri netice vermeyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. 7 haziran ile 1 kasım arasında yaşananlardan dolayı vatandaşın güvenlik kaygılarına göre oy kullanması sonucu, AK Parti Haziran'dan Kasım ayına 5 aylık süre içerisinde hanesine 5 milyona yakın oy katması ile sonuçlandı. Daha sonra 15 temmuz darbe girişiminin yaşanması ile güvenlik politikalarının devamı, cumhur ittifakının kurulması ile iki bloklu siyaset anlayışının Türkiye’de hakim kılınması ve dünya da yaşanan gelişmelerin oluşturduğu psikolojik hava ve en son asrın felaketi sonucu oluşan büyük yıkımın altından muhalefetin çıkamayacağının toplum tarafından satın alınması ile iktidarın devamına yönelik sandık sonuçları ile 10 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek verip ak partinin oyunu 7 puan düşürüp mesaj vermişti.2014 ten bu yana ilk sefer güvenlik politikalarının sert olmadığı 31 mart seçimlerinde 2019 göre AK Parti'nin aldığı 20 milyon 500 binden fazla oy 16 milyon 300 bin civarına geriledi. Vatandaş 10 yıldır güvenlik politikalarından azade ilk kez kendi için oy tercihinde bulununca, ak parti birçok belediyeyi kaybetti. Vatandaşın ak partiden kopuşunu ak partili olup bu seçimde başka partiye oy veren veya sandığa gitmeyenlere sorduğumda aldığım şu cevaplar;

Vatandaştan aldığım cevaplar:

1)Ekonomik sebepler, 2)Adalet ve hukukta yaşanan sorunlar, 3)İsraf, 4)Medyada ak parti adına konuşan gazeteci, trol vb. kişilerin çirkin davranışları, 5)Kibirli siyasetçi ve bürokratların aşırı derece de artışı 6)Belediyelerde yaşanan yolsuzluklar, 7)Torpil’in her yere sirayet etmesi ile birlikte bu torpilden sadece belli bir kesimin faydalandırılması, 8) Bakanlardan tutun en küçük devlet biriminde çalışan kişilere kadar liyakatsiz atmalarda artış, 9) Hain kelimesinin en ufak bir serzenişte bulunan kişilere bile söylenmesi, 10) Devletleşen parti, partileşen devlet algısından rahatsızlık, 11) Belediyelerde yaşanan rüşvet çarkları ile ilgili söylemler, 12) İsrail e karşı söz dışında, eylem beklentisi sergilenmesine yönelik beklentide yaşanan hayal kırıklığı, 13) Ak parti de görev olan kişilerden iftira ve yalan söyleyenlerin sayısında artış, 14) Ak parti medyası olarak tarif edilen gazete ve televizyonda çokça yalana yer verilmesi, 15) İtibarda tasarruf yapılmaz algısına tüm yöneticilerin milletin parası ile eşlik etmesi,

Vb. konularda vatandaşın şikayetleri mevcut.’ dedi.

CHP neden kazandı?

CHP’nin kazanmasının nedeni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarında gizli olduğunu dikkat çeken Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir,’ 2002 den buyana her söylediğini genel olarak yapan sn. Erdoğan’dan son iki yıldır ekonomi noktasında, söylemlerinin tersi sonuçlar ile karşılaşan vatandaş güven kaybına neden oldu. Erdoğan’dan seçim meydanlarında umut bekleyen kesimlerin umduğunu bulamasının oluşturduğu hayal kırıklığı, kızgınlık ve öfke CHP ye oy olarak yansıdı. Özellikle kiralar konusunda neredeyse davalık olmayan vatandaşın kalmadığı ortamda, ak partinin Ankara adayının sahip olduğu gayrimenkul sayısının Türkiye geneli oluşturduğu öfke CHP ye oy olarak yansıdı. İhracatçının döviz gelirini TL bozması ve tekrar döviz alması gibi bir uygulamadan edilen zararın faturasını olan kızgınlıktan dolayı CHP oy vermeyi tercih etti. Erdoğan’ın bu son seçimim sözü, geleceğe yatırım yapmak isteyenleri Ana muhalefet partisi CHP ye yönelmesi ile sonuçlandı. Ak partinin genel itibarı ile mevcut belediye başkanlarını tekrar aday yaparak yola devam etmesi 5 yılda oluşan memnuniyetsiz kesimi başka etkenlerin etkisiyle CHP yönlendirdi. Genel olarak bakıldığında ak partide oluşan olumsuzların CHP ye yaradığı söylenebilir. ’dedi.

Ak Parti, ANAP’ın sonunu mu yaşayacak?

Ak partinin ANAP’ın sonunu yaşamayacağını düşündüğünü söyleyen Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir,’ Ak parti ile ANAP’ın karşılaştırılmasının doğru olamadığı kanaatindeyim. Eğer ak parti ile bir parti karşılaştırılacaksa ise buna en uygun partinin CHP olduğunu düşünüyorum. Vatandaş, Cumhuriyet tarihi boyunca tabiri caizse devletleşen iki parti olduğunu söylüyor. Bunlardan biri yıllarca kendini devletin sahibi olarak gören CHP ve yıllarca bu yapı ile savaşarak onların yerini alan ak parti olarak görüyor. Aradaki fark CHP’nin henüz alternatifinin olmaması, ak partinin de alternatifinin Erdoğan sonrası mevcut ak parti yönetiminin bu hali ile çok çabuk dağılma ihtimalinin vatandaş tarafından öngörülmesidir. Temel konu Erdoğan’ın halen 4 yıl daha bu ülkeyi yönetme yetkisine sahip olması ve bu 4 yıl süresince bu işleri rayına oturtma imkanına ve fırsatına sahip olmasının getirdiği avantajı kullanıp, kullanmayacağı olarak görülüyor. Bunu tüm vatandaşlarımız gibi bende merak ediyorum.’ dedi.