ZEYDEF BAŞKANI MEHMET ÇAKIR YAPTIĞI KISA SELAMLAMA KONUŞMASINDA DALKIRAN VE HEYETİNE TEŞEKKÜR ETTİ

ZEYDEF Başkanı İş İnsanı Mehmet Çakır yaptığı selamlama konuşmasında SİNDEF başkanı Hasan Dalkıran ve beraberindeki Sinop İlçe Dernekler Federasyonu başkanlarının kalabalık bir heyet olarak kendilerini yapmış oldukları hayırlı olsun ziyaretinden dolayı çok memnun ve mutlu olduklarını ifade ederek Dalkıran nezdinde bütün başkanlara teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Akabinde Sinop İlçe Dernek Federasyon başkanları teker teker söz alarak ZEYDEF başkanı Çakır’a başarılar diledi.

SİNDEF BAŞKANI HASAN DALKIRAN GERÇEK BİR STK BAŞKANI OLDUĞUNU YAPTIĞI BİRLİK VE BARABERLİK BAŞLIKLI KONUŞMASI İLE BİR KEZ DAHA KATILIMCILARDAN TAM NOT ALDI

Herkes konuştuktan sonra ZEYDEF başkanı son söz olarak mikrofonu SİNDEF başkanı Hasan Dalkıran’a takdim etti. Dalkıran ilk olarak beraberinde gelen Federasyon başkanlarını tanıttıktan sonra şunları söyledi ”Değerli arkadaşlar büyük olsun küçük olsun bir STK da balkan veya yöneticisi olmak ateşten gömlek giymek demektir. Mehmet Çakır bakanım hem Zeytinburnu Sinop Dernek başkanı hem ZEYDEF başkanı hem de SİNDEF’ te görevleri var. Ona Allah’tan kolaylık dilerim.

Biz SİNDEF olarak muhteşem güzel işler yapıyoruz. 10 bin öğrenciye burs projemiz başlı başına ciddi bir iştir.

Buraya katkıda bulunan bütün bağışçılarımıza teşekkür ederim. İnşallah çok yakında konfederasyonumuz da kurarak hem beraber daha büyük işlere imza atacağız.

Aslında SİNDEF olarak yaptığımız çalışmalar anlatsak çok zaman alır bu bir hayırlı olsun ziyareti olduğu için kısa kesmekte fayda var.

KİMLER KATILDI ?

SİNDEF başkanı Hasan Dalkıran (Merkez), SİNDEF Genel Sekreteri Muammer Topal (Merkez),SİNDEF Başkan Vekili Mehmet Çakır (Dikmen),BOYDEF başkan yardımcısı Hasan Yalçın (Boyabat),GERDEF başkanı Adil Mutlu (Gerze),SİNDEF Yönetim kurulu üyesi Mustafa Tangöl (Dikmen),SİNDEF Delege Nevzat Arslanyılmaz,(Erfelek) DİK-DEF başkanı Alaatin Karaaslan, BOYDEF Başkanı Hüseyin Tekin, DUDEF başkanı Halil İbrahim Haktan (Durağan),SADEF kurucu genel başkanı Mahir Demirel,(SARAYDÜZÜ),DİKDEF başkanı Ahmet Karademir, BOYDEF Başkanı Meriç Okutan, DUDEF Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Karakuş,(Durağan) KOSİDEF Genel Başkanı Zekeriya Demirkan,(KOCEELİ)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)