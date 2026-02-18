Ramazan’ın sadece oruç ibadetiyle sınırlı bir zaman dilimi olmadığını belirten Turan, bu mübarek ayın dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel bir iklim sunduğunu ifade etti.

Turan mesajında, “Ramazan; gönüllerin yumuşadığı, kırgınlıkların son bulduğu, sofraların paylaşıldığı müstesna bir zaman dilimidir. Bu ay; ihtiyaç sahibini gözetmenin, komşuyu hatırlamanın, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin adıdır” ifadelerine yer verdi.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Turan, özellikle dar gelirli vatandaşların gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak, Ramazan’ın ruhuna uygun bir şekilde yardımlaşma kültürünün yaşatılması gerektiğini belirtti.

Bülent Turan, Ramazan ayının başta Çanakkaleli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni etti.