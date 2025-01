HAKİM MAZERETLİ DİYEREK DAVAYI 8 AY GERİ ATMANIN NERESİNDE ADALET VAR ?

2019 Yılında ikamet etmek için kendime bir ev satın aldım. İçeride bulunan kiracı bana bir sene müsaade edin ben çıkacağım dediği için bir senelik kontrat yaptık. Bende kiracı olduğum IRAKLI ev sahibime bir sene sonra çıkacağım dedim.

Benim kiracım sözünde durup bir sene sonra dairemi boşaltıp tararıma teslim etmediği için ben de ev sahibime dairesini veremediğim için TAHLİYE DAVASI açtı ve 2.duruşma da mahkeme tahliye kararı verdi.

Yargı süreci bittiği gün ben 9 bin kira veriyordum. Mecburen daireyi tahliye edip hemen yanI blokta 43.000 TL Daire kiralamak zorunda kaldığım bir dönemde benim dairemi rızam dışında ve yargıdaki uzun süreleri bilen kiracım 4.000 TL kira veriyor.

SAYIN BAKAN,

2022 Yılında açtığım davamda bir kaç duruşma oldu.28.05.2024’da biz mahkemeye geldik duruşma da TAHLİYE KARARI VERİLMESİNİ beklerken “HAKİM MAZERETLİ KALEM’E MÜRACAT EDİNİZ” notu üzerine kalem’e giderek şimdi ne olacak diye sordum. Yeni durma size UYAP üzerinde gelecek dendi.. Bir gün sonra gelen SMS mesajında duruşmanın 16.01.2025 saat 9.40’a verildiği ifade ediliyordu.

Bizde bu aksamanın bizden kaynaklanmadığını sizden kaynaklandığını bundan dolayı daha erken bir süre için duruşma günü verilmesini arz eden dilekçeler yazmıştık.Ancak tabibimiz dikkate alınmayarak yapacak bir şey yok 16.01.2025’ saat 9.410’da duruşmanız var dendi.

Biz de KAHREDEREK NE YAPALAIM DEDİK VE TAM 7 AY BUGÜNÜ BEKLEDİK. 15.01.2025’DE 20 YAŞNIDA YEĞENİMİZ VEFAT ETTİĞİ HALDE TAZİYEDEN KALKIP DAVA İÇİN MAHKEMEYE GELDİM. Yine 7 ay önceki yazı “HAKİM MAZERETİDİR “ Hakimin ailevi sorunları olabilir izinli olabilir buna bir itirazımız yok. Hemen Ya Mahkameler de duruşma vardı. Bizim dosyalarda onlara pay edilip ve o hakimler karar verebilirdi. DEVLETTE SÜREKLİLİK ESASTIR BİZİM KADERİMİZ BİR HAKİMİN AİLEVİ SORUNLARINA HAPSEDİLEMEZZZ. İnsanın olduğu yerde sorun sıkıtı ve problem olabilir.Bu diğer insanların MAĞDUR edilmesini gerektirmez.

KİRACIMIN YENİ KİRAZ ÖDEMESİ 10 GÜN ÖNCE 7 BİN TL OLDU BENİM BİRAM İSE 10 GÜN SONRA 70 BİN TL OLACAK MAZERET BİLDİRİP BENİ MAĞDUR EFDEN HAKİM ARADAKİ 63.000 TL FARKI ÖDEYECEK Mİ ?

Küçükçekmece 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin sayın hakimi bir önceki karar duruşma günümüz olan 28.05.2024’de yine izinliydi.

Davamızı 8 ay geriye atarak duruşma günü veren hakim her ne hikmetse bu seferde MAZERETLİ imiş. Mahkemenin kalemi Mayıs 2025 içine yeni gün vereceğiz diyorlar. Mazeretten dolayı davamızın tam bir sene ERTELEMESİ DEMEK BENİM HAKSIZ OLARAK 756.000 TL ZARAR ETMEM DEMEKTİR. Sayın bakan bu kul hakkı değil mi ?

SAYIN BAKAN İBB BAŞKANI İMAMOĞLU BAŞTA OLMAK ÜZERE SİYASİLER İLE GEREKSİZ TARTIŞMALARA GİRECEĞİNİZE LÜTFEN HALKIN BU MAĞDURİYETİNİ GİDERMEYE ZAMAN AYIRIN …

Hani dersiniz ya 1000 sene ibadet etmektense bir gün adaletli hüküm vermek daha iyidir diye. Nerede adaletli hüküm ?

“Sayın Bakan Meşhur bir hikayedir kısaca anlatayım size ”

“Bir gün bir kişi bir at satın alıyor. Daha sonra atın hatsa olduğunu görüyor. Satın aldığı kişiye gidiyor bana verdiğin at hasta çıktı al paramı ver diyor. Atı satan kişi de atı iade alıp sana paranı iade etmen deyince adam KADIYA gidiyor AMA KADI MAZERETLİ Olduğu için o gün dava görülemiyor ve AT ÖLÜYOR.Ertesi Gün atı ölen kişi KADIYA başından geçen süreci anlatıyor.

Kadı adamı dinledikten sonra eğer ben dün mazeretli olmasaydım atın hastalığının önceden geldiğini tespit edebilir ve iade kararı verirdim sende paranı almış olacaktın diyerek burada suç benim ve ben atını parasını sana vereceğim diye karar veriyor.

Benim EV SAHİBİMİN AÇTIĞI DAVA 2 SENE İÇİNDE BİTTİĞİ HALDE BENİM DAVAM 2022-203-2024 VE 2025 ‘DE GÜN ALIYORUZ VE HALEN DAVAMIZ SONUÇLANMIŞ DEĞİL BU SÜREÇTE BENİM ALDIĞIM İLE VERDİĞİM KİRALAR ARASINDA 2 MİLYON LİRADAN FAZLA KAYBIM VAR.

Sayın bakan Yılmaz Tunç, işin özü İstanbul Küçükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi 28.05.2024’de mezaretli olduğu için davam 16.01.2024’e ertelenmişti.

Bugün 20 yaşında yeğenimiz daha dün hakkın rahmetine kavuştuğu halde mağduriyetimiz çok büyük olduğu için duruşma için geldim ama ne yazık ki yine hakim yok ve yine mazeret.

Kendi sorunlarını kendi kaba kuvvetleri ile çözmeye çalışan bazı vatandaşlara burası Hukuk devleti hakkınızı yargıda arayın diyorsunuz bu bozulmuş yargı da mı hakkımızı arayacağız sayın bakan !

Bizim dosyamız bir hakime mi bağlı ? Başka Hakim dosya üzerinde karar veremez mi ?

Bu halka yazık değil mi Hakim Mazeret var diye tam 12 ay davamızın ertelenmesinin neresinde HAK,HUKUK ADALET VAR ?

İllaha Mahkeme kapısında kendimizi yakarak protesto eylemi mi yapmamız gerekiyor ?

SAYIN BAKAN BU TÜR ADALETSİZLİKLERİ GİDERMEK İÇN ZAMAN HARACAYIN SAYIN…

Davamın duruşma için bir hafta 10 gün içinde görüşülmesi arz ve talep ederim.

MAĞDUR ÜSTÜNE MAĞDUR : HÜSEYİN ÇETİNER