Uzun değil çok kısa bir tespit yapacağım Almanya’nın nüfusu yaklaşık olarak 2025 verilerine göre 83 milyon 900 bin kişi.

Ülkemizin de nüfusu 86 Milyon’ a yakın yani nüfus olarak bir birimize çok yakınız. Biz de 405 bin kişi cezaevinde onlarda ise 59 bin kişi olduğu söyleniyor. Yani bizdeki sayı onlardan 7 kat daha fazla neden ?

Adalet sistemimiz mi onlar kadar doğru değil ?

Bizim halkımız suça dahamı meyilli ?

Ekonomimiz mi insanlarımızı suça yöneltiyor ?

Biz Müslümanınız onlar Hıristiyan dinin bu işte etkisi var mı ?

Almanya’nın kişi başı milli geliri 2023’de 44.336 USD.

Türkiye’nin kişi başı milli gelir ne kadar 14.713 USD.

Bizde bir çok şey ters gidiyor. Sağlam ve suistimallere açık olmayan bir mali sistem kuramayıp yöneticilerimizi hırsızlıkla suçluyoruz.

Oysa sistemimizi dünyanın en hırsız insanına göre kursak kimse istese bile yolsuzluk yapamayacak duruma getirsek daha iyi olmaz mı ?

İçte barış ve kardeşliği pekiştirelim dedikten kısa bir süre sonra İBB başkanı dahil ülkenin en büyük devlet kurumunu TOPAL ördek yapacağız sözünü söyledikten bir müddet sonra beyin takımını zindanlara atmak neyi nesi oluyor ?

İmamoğlu kazansa bile hükümet ve İBB meclisi bizde biz onu topal ördek yapacağız demek doğru bir çıkış mıdır ? Bu sözden sonra İstanbul halkından yapılan tutuklamalar siyasi değil hukukidir denmesine inanmalarını beklemek kolay mı ?

İÇTE BİRLİĞİ SAĞLAYACAKSAK HEMEN YARGILARALAR TUTUKSUZ YAPILSIN HEMEN ŞİMDİ…

Çok şükür PKK kendisini lağvetti. Esenyurt ve Şişli Belediye başkanları terör ile ilintili oldukları gerekçesi ile görevden alınıp tutuklandı. Terör bittiğine göre be 2 belediye başkanımız hemen görevlerine iade edilsin.

İmamoğlu, Murat Ongun, Kağan Sürmegöz ,Buğra Gökçe, Allattin Köseler, Mehmet Murat Çalık, Hakan Bahçetepe, Utku Caner Çaykara başta olmak üzere 19 Mart 2025 ve daha sonraki dalgalarda tutuklananlar hakkında zaten gerekli deliller toplandı. Serbest bırakılıp yargılama tutuksuz yapılsa devlet ve milletin zararı ne olur ? HİÇ HİÇ HİÇ.

Tutuklu olanlar da dahil herkes yargılama yapılmasın demiyor. Herkes yargılama olsun ama insanları ailesi ile tehdit edip insanlara iftira atması için zorlanmasın diyor.

Sayın Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi yargılama seri ve acil bir şekilde yapılsın.

Her Şey Türkiye İçin…

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner