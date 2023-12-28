Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nin ortak düzenlediği “9. Öykü Yarışması” bu yıl rekor bir katılımla sonuçlandı.
Ortaokul öğrencilerinin birinci grubu, lise öğrencilerinin ikinci grubu, üniversite öğrencileri ve yetişkinlerin ise üçüncü grubu oluşturduğu yarışmada 3 farklı grupta toplam 3 bin 153 eser dereceye girmek için kıyasıya yarışacak.
Yazmaya meraklı çocuk, genç ve yetişkinlerin yeteneklerini ortaya çıkarabilmesi adına düzenlenen yarışmanın konusu, “Serbest Öykülerden” oluşurken, bir katılımcı en fazla iki öyküyle yarışabildi.
Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezine üye olan, Zeytinburnu sınırları içerisinde ikamet eden, okuyan, çalışan herkes öykülerini Bilgi Evi’ne teslim etti.
Yarışmada dereceye giren eserler 3 Şubat 2024 tarihinde düzenlenecek bir törenle sahiplerine teslim edilecek. 9. Öykü Yarışması kategori birincilerine; 30 bin TL, ikincilere 20 bin TL, üçüncülere 15 bin TL ve her kategoride 5 esere de 5 bin TL teşvik ödülü verilecek.
İlk üç dereceye girenler ayrıca ailelerinden iki kişi ile birlikte 5 gece 6 gün sürecek Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı ile ödüllendirilecek.