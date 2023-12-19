Bu sene hüsn-i hat, tezhip, minyatür ve çini alanlarında düzenlenen yarışmanın ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen eserlerinden oluşan sergi, saat 14.00’te düzenlenen törenle açıldı. Kısa bir sergi turunun ardından konukların salona geçmesiyle ödül töreni başladı. Törende ilk olarak Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışmasını tanıtan kısa bir video gösterimi yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Zeytinburnu -İ stanbul

KIRK SEKİZ YILDIR ÇİNİ SANATIYLA UĞRAŞIYORUM, HÂLÂ ÖĞRENİYORUM

Gösterimin ardından konuşmasını yapmak üzere sahneye çini sanatçısı ve yarışmanın seçici kurul üyesi Mehmet Gürsoy çıktı. Mehmet Gürsoy, konuşmasında sanatın ve özellikle de çini sanatının bitmeyen bir öğrenme süreci olduğuna ve sevgiyle yapılması gerektiğine şu sözlerle değindi, “Sanatın amacı ruhumuzu temizlemektir. En güzel ifadeyle de sanat Yaradan’a ayna tutmaktır. İnsan, öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır. Kırk sekiz yıldır çini sanatıyla uğraşıyorum, hâlâ öğreniyorum, hâlâ öğreniyorum… Doğuştan dahilerin bile çok çalışanların karşısında şansları yoktur. Çok çalışanların da çok sevenler karşısında şansları yoktur. Bir şeye aşık oldunuz mu her şeyi unutursunuz. İnsan, sevmeye başladığı zaman, yaşamaya da başlar.”

GÜNÜMÜZ ÇOK FAZLASIYLA GELENEKSEL SANATLARA İHTİYAÇ DUYUYOR

Mehmet Gürsoy’un konuşmasından sonra sahneye IRCICA Genel Direktörü Mahmut Erol Kılıç çıktı. Mahmut Erol Kılıç, “Sanat, herkesin bildiği gibi aynı zamanda hem sanatçıyı hem de etrafını rehabilite eder. Günümüz çok fazlasıyla geleneksel sanatlara ihtiyaç duyuyor. Günümüz, bütün insanlar, modern hayatın gereği stres içerisinde, kaygılar içerisinde, sabırsızlık içerisinde. Oysa ki sanatla beraber incelen, zevk sahibi insanlar önce kendilerine karşı, daha sonra yakınlarına karşı ve toplumuna karşı çok latif, ince ve kibar insanlar olurlar.

O açıdan bizim geleneksel sanatlarımız, gelenekli sanatlarımız aynı zamanda toplum inşa etmede de çok önemli vesilelerden, araçlardan bir tanesidir. Huzurlarınızda bir kere daha bu yıl onuncusunu yapmakta olduğumuz bu geleneksel sanatlar tasarım yarışmasının sürdüreni ve inşallah daha yüzyıllar sürmesini sağlayacak duasıyla, niyazıyla huzurlarınızda bir kere daha belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy kardeşimi de tekrar tebrik ediyorum. Bütün sanatçı arkadaşlarımı da tebrik ediyorum.” sözleriyle geleneksel sanatlarımızın ve yarışmanın önemine değindi.

ESAS OLAN ŞEY BİR MUHİT OLUŞTURMAK

Daha sonra sahneye Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy çıktı. Ömer Arısoy, konuşmasında yarışmanın devamlılığının önemine şu sözlerle dikkat çekti; “Hepiniz biliyorsunuz önceki dönem belediye başkanımız Murat Aydın kıymetli ağabeyimiz döneminde, Zeytinburnu’nda bir kültür belediyeciliği başladı. Şimdi bu kıymetli yarışmanın onuncusunun ödül törenindeyiz. Yine hazirunun malumu bu işler ancak üzerine eklenerek giderse anlam kazanıyor, değilse tek seferlik yapılan işler bir netice meydana getirmiyor. Esas olan şeyin bir muhit oluşturmak olduğunu hepimiz biliyoruz.”

Sahneye son olarak Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu çıktı. Adem Uslu ise; “Bu yarışmayla bu medeniyet yolculuğumuzu, milletimizin geçmişten bugüne devam eden ve yarınlara eriştirilecek kültürel birikimini gelecek nesillere aktarma, bu alandaki ustaları yetiştirme, artık belli bir noktaya gelmiş ustaların birikimlerini yeni nesillere, yenilere aktarması noktasında son derece önemli olması münasebetiyle bu yarışmanın onuncusu ve ödül töreninin onuncusu tertip ediliyor. Geçmişten günümüze bu yarışmayı ve geçtiğimiz dokuz yılda ve bu yıl onuncu yılda tertip eden ve yine bu yıl da bu yarışmanın tertip edilmesinde emeği geçen herkese, başta günümüzdeki Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy olmak üzere, geçmiş dönemdeki Belediye Başkanımız Murat Aydın Bey olsun ve yine belediyedeki bu işe emek veren çok kıymetli arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.” sözleri ile yarışma için teşekkürlerini ifade etti.

Yarışmada ödül kazananların isimleri ise şu şekilde:

Tezhip Dalında:

Birincilik ödülü: Darya Novin

İkincilik ödülü: İlknur Azak

Üçüncülük Ödülü: Batool Sabeti Ghahfarokhi

Teşvik Ödülü: Meliha Ak

Teşvik Ödülü: Mehrisadat Fazel

Sergileme Ödülü: Fatemeh Nadaf Nia

Sergileme Ödülü: Tayebeh Khodabandeh

Minyatür Dalında:

Birincilik Ödülü: Semra Sayitoğlu

İkincilik Ödülü: Rie Kudo Caymaz

Üçüncülük Ödülü: Zeynep Akman

Teşvik Ödülü: Hatice Günnur Koru

Teşvik Ödülü: Esra Güleç

Sergileme Ödülü: Selahattin Görkem Çağrı Dizdar

Sergileme Ödülü: Sara Farvard

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Hüsn-i Hat (Sülüs) Dalında:

Birincilik Ödülü: Hafize Sunduvaç Namazi

İkincilik Ödülü: Ali İrani

Üçüncülük Ödülü: Said Benabdallah

Teşvik Ödülü: Hüseyin Özürk

Teşvik Ödülü: Mahmoud Muhammed Ahmed Abdullah

Sergileme Ödülü: Emre Sessiz

Sergileme Ödülü: Saim Günay

Hüsn-i Hat (Nesih) Dalında:

Birincilik Ödülü: Abdulrahman Hasan Ebrahim Al-Saeedi

İkincilik Ödülü: Seerwan Kamal Ali Barznji

Üçüncülük Ödülü: Yasemin Karasakal

Teşvik Ödülü: Mahmoud Abdullah Sedik

Teşvik Ödülü: Achmad Jalaludin

Sergileme Ödülü: Hilal Çınar

Sergileme Ödülü: Beyzanur Türkeri

Hüsn-i Hat (Cel-i Sülüs) Dalında 10. Yıl Özel Ödülü:

Karzan Abubaker Kareem

Çini Dalında:

Birincilik Ödülü: Havva Ay

İkincilik Ödülü: Ebru Küçükköroğlu

Üçüncülük Ödülü: Ülker Yıldız

Teşvik Ödülü: Ferhan Ay

Teşvik Ödülü: Filiz Teker

Sergileme Ödülü: Berrin Özdemir

Sergileme Ödülü: Bengi Kayra Artuç

Sergileme Ödülü: Pınar Külek

Sergileme Ödülü: Semra Şentürk

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)