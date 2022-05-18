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Zeytinburnu Buz Pisti’nde Gençlere Ücretsiz Kayak Eğlencesi

19 Mayıs’ta Zeytinburnu Buz Pisti’ni ziyaret eden tüm gençler, kısa bir temel eğitim sonrasında buzda kayma keyfini ücretsiz olarak yaşayacaklar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:06
Zeytinburnu Buz Pisti’nde Gençlere Ücretsiz Kayak Eğlencesi
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Zeytinburnu Buz Pisti’nde ücretsiz kayak eğlencesi başlıyor. Zeytinburnu Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapan Avrupa’nın en büyük buz pistini 15 – 25 yaş aralığındaki gençlere ücretsiz olarak açıyor. Sabah 10:00 ve Akşam 22:00 saatleri arasında hizmet verecek olan Zeytinburnu Buz Pisti’ndeki kayak eğlencesine katılım şartlarında; ilçede yaşama zorunluluğu aranmazken, buzda kaymanın keyfini yaşamak için İstanbul’un çeşitli ilçelerinden gelen gençler de ücretsiz olarak kabul edilecek.

Her saat başı olmak kaydıyla, 40’ar dakikalık seanslar üzerinden gerçekleşecek pist deneyimine ilk defa gelecekler için, uzman eğitmen kadrosu tarafından 10 dakikalık temel kayak eğitimi verilecek.

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