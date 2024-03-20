ONUR SOYTÜRK’ÜN İLÇEDEKİ STK’LARI ZİYARET ETMEYE DEVAM EDİYOR

Zeytinburnu Kazak Türkleri Vakfı başkanı Celal Abdulcelil Kahraman ve yardımcısı Abdullah Güler’in Samimi ve içten misafirperverliği ile karşıladığı CHP Zeytinburnu belediye başkan adayı Şehir Plancısı Onur Soytürk ve ilçe başkanı Metin Doğan’ı samimi ve içten bir şekilde karşıladı.

İlk olarak iftar’a 20 dakika kala Kur’an –ı Kerim okundu,akabinde bir aksaçlı ülkenin birlik ve beraberliği içi uzun bir da ederek dünyada yaşanan haksızlık ve zulümlerin son bulması adına uzun bir dua etti. Soytürk ve Doğan başta olmak üzere iftar’a katılan herkes edilen duaya ve okunan Kur’an ayetlerine amin dedi.

VAKIF BAŞKANI KAHRAMAN TÜRK PİSAFİRPERLİĞİ GEREĞİ ÜLKEMİZİN SELMAETİ İÇİN ÇALIŞAN HERKESE KAPIMIZ AÇIK DEDİ…

İftar ve ibadetten sonra başkanlık ve idari kata geçildikten sonra vakıf başkan yardımcısı Abdullah Güler kısa bir sunum ve selamlama konuşması yaptıktan sonra bugün burada bir arada olmamıza aracılık eden gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e , davetimize icabet eden CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan’a ,CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Şehir Plancısı Onur Soytürk’e,Kadim dostumuz Adem Ulocak’a,iş adamlarımızdan ve bağımsız İBB adaylarından Cemal Taracı başta olmak üzere burada bulunan bütün hazirun’a davetimize katıldıkları için teşekkür ederim dedi.

Güler daha sonra sözü vakıf başkanı Kahraman’a takdim etti.Kahraman’da sözlerine öncelikle rabbimiz tuttuğumuz oruçlarımızı ve yaptığımız ibadetlerimizi dergah’ı uluhiyetinde kabul etsin diyerek başladı.

Bu saate kadar Zeytinburnu’muz başta olmak üzere çok şükür ülkemizin 81 ilinde seçim ile akalalı üzücü bir hadise yaşanmaması bizi memnun ve mutu ediyor.Zeytinburnu halkı 31 Mart 2024’de kime oy verip başkan seçecekse bizlere hayırlı olsun demek düşer. Rabbim adaletli ve ahlaklı seçim üreten herkesin yar ve yardımcısı olsun dedikten dedi.

CHP İlçe başkanı Metin Doğan ise samimi ve içten misafirperverlik için vakıf bakanı ve yardımcısı başta olmak üzere iftarın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

SOYTÜRK KENDİSE VE HEYETİNE KARŞI GÖSTERİLEN SAMİMİYET VE İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ…

Öncelikle samimi ve içten karşılamanız için ve iftar sofranıza bizi orak ettiğiniz için vakıf başkanı Celal Kahraman başkanıma ve yardımcısı Abdullah Güler başta olmak üzere burada bulunan herkese şükranlarımı sunarım dedi.

Program sonunda Onur Soytürk’e ve Metin Doğan’a birer plaket takdim edildi. İftar daveti harta fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)