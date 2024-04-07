İFTAR BAHANE SOHBET,DOSTLUK VE SİYASET KONUŞMAK ŞAHANE

Samimi bir ortamda yapılan iftar programında Zeytinburnu ve Malatya seçim sonuçları başta olmak üzere bir çok konuda fikir alışverişi yapan dernek yöneticileri yapacakları çalışmalar hakkında da konuştular.

Dernek başkanı Suat Sarıkaya iftara icabet eden herkese teşekkür ederek inşallah bir sonraki iftarda yine bir araya geliriz dedi.

Diğer Dernek yöneticilerin de güzel duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri iftar yemeğinden sonra hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)