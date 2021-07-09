banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1378.28
ALTIN
503.95
DOLAR
8.6596
STERLİN
12.0408
EURO
10.2976
ZEYMADER Pandemi Sonrası İlk Büyük Toplantısını Yaptı …
Son Dakika
ZEYMADER Pandemi Sonrası İlk Büyük...
Avrasya Tüneli'nin Çıkışındaki Trafiğe Çare İBB!den
Avrasya Tüneli'nin Çıkışındaki Trafiğe Çare...
 “Saraybosna'daki Osmanlı Kalesi'ni İBB Restore Edecek”
 “Saraybosna'daki Osmanlı Kalesi'ni İBB Restore...
 Avcılar Belediyesi Ve  Tema'dan  Çevre İçin İş Birliği
 Avcılar Belediyesi Ve  Tema'dan  Çevre...

ZEYMADER Pandemi Sonrası İlk Büyük Toplantısını Yaptı …

​​​​​​​Zeytinburnu ilçesinin en aktif derneği olan Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği yönetimi kurucu başkan Suat Sarıkaya başkanlığında başkan yardımcısı Hüseyin Çetiner’in sahibi olduğu İstanbul Times Yayın Grubu genel merkezinde yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Temmuz 2021 Cuma 18:03
ZEYMADER Pandemi Sonrası İlk Büyük Toplantısını Yaptı …
banner171

TOPLATI DA ÖMELİ KONULARA TEMAS EDİLDİ…

20 Yıldır kullanılan dernek merkezinin satılmasından dolayı yeni sahibine teslim edilmesinden dolayı yeni dernek merkezi açılması için oy birliği ile karara alındı. Yaz döneminde ve akabinde gelecek sonbahar ve kış dönemi için yapılacak çalışmalar konuşldu. Alınan diğer bir karar ise bir tur olmak üzere toplantılarımızı dernek başkan yardımcılarımız ve yönetim kurulu üyelerimizin iş yerlerinde yapma k ararı alınmıştı. Karar doğrulusunda ilk ziyaret ve toplantı Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek (ZEYMADER) başkan yardımcısı Hüseyin Çetiner’in imtiyaz sahibi olduğu İstanbul Times Yayın Grubu ve Zeytinburnu Times Gazetesi genl merkezinde yapıldı. Toplantı dernek başkanı Suat Sarıkaya'nın başkanlığında Gayet Verimli Bir Şekilde Yapıldı.

SARIKAYA ŞUNLARI SÖYLEDİ …

Hepinizin bildiği üzere Malatyamız 1517 yılında Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Han’ın Danişmend beyliğinden alarak Osmanlı’ya kattığı Malatya o gün bugündür hep üretimden ve devletten yana bir tavır aldı. 2. Cumhurbaşkanımız Merhum İsmet İnönü ve 8.Cumhurbaşkanımızı Merhum Turgut Özal başta olmak üzere çok sayıda devlet adamı,bürokrat,sanayici,sanatçı,iş insanı yetiştiren Malatya enerjini Zeytinburnu ilçesine taşımış durumda. Bizle il olarak gittiğimiz her yere değer katan bir iliz. Hiç şüphe yok ki Zeytinburnu ilçemize de bir çok alanda değer katan bir il olduk ve olacağız dedi.

Derneğimizin yeri kısa bir süre önce satıldığından dolayı yeni sahibine teslim etmiştik. Pandemi azaldı inşallah bitecek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemiz için güzel çalışmalarımızı yapacağımız yeni yerimizi oluşturmak için çalışmalara başladık şeklinde konuşan Sarıkaya maddi ve manevi desteklerini eksik etmeyen yönetime teşekkür etti.

ZEYMADER YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1-Suat SARIKAYA Başkan

2-Canan Aysöndü Başkan Yardımcısı (İzinli İdi)

3-Hüseyin Çetiner Başkan Yardımcısı

4-Celal Ertuğrul Başkan Yardımcısı (MALATYA'da İzinli)

5-Cengiz Kaçar Yönetim Kurulu Üyesi

6-Metin Güzel " " "

7-İbrahim Balcı " " "

8-Resul Alhan " " "

9-Mehmet Orhan " " "

10-Mehmet Orhan " " "

11-Abdulkadir Sevin " " "

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 09.07.2021 18:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu “Kaykay Park” Hizmete Açıldı   
Zeytinburnu “Kaykay Park” Hizmete Açıldı   
Muazzez (Akgül)Dinç Hakka Yürüdü
Muazzez (Akgül)Dinç Hakka Yürüdü
Zeytinburnu Yaz Spor Okulları Başladı
Zeytinburnu Yaz Spor Okulları Başladı
‘Yaşlılar Kulübü’ Üyeleri ‘Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde
‘Yaşlılar Kulübü’ Üyeleri ‘Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde
Osmanlı’daki İlim ve Fikir Dünyasından Günümüze Yansımalar
Osmanlı’daki İlim ve Fikir Dünyasından Günümüze Yansımalar

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169