ZEYMADER Pandemi Sonrası İlk Büyük Toplantısını Yaptı …

TOPLATI DA ÖMELİ KONULARA TEMAS EDİLDİ…

20 Yıldır kullanılan dernek merkezinin satılmasından dolayı yeni sahibine teslim edilmesinden dolayı yeni dernek merkezi açılması için oy birliği ile karara alındı. Yaz döneminde ve akabinde gelecek sonbahar ve kış dönemi için yapılacak çalışmalar konuşldu. Alınan diğer bir karar ise bir tur olmak üzere toplantılarımızı dernek başkan yardımcılarımız ve yönetim kurulu üyelerimizin iş yerlerinde yapma k ararı alınmıştı. Karar doğrulusunda ilk ziyaret ve toplantı Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek (ZEYMADER) başkan yardımcısı Hüseyin Çetiner’in imtiyaz sahibi olduğu İstanbul Times Yayın Grubu ve Zeytinburnu Times Gazetesi genl merkezinde yapıldı. Toplantı dernek başkanı Suat Sarıkaya'nın başkanlığında Gayet Verimli Bir Şekilde Yapıldı.

SARIKAYA ŞUNLARI SÖYLEDİ …

Hepinizin bildiği üzere Malatyamız 1517 yılında Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Han’ın Danişmend beyliğinden alarak Osmanlı’ya kattığı Malatya o gün bugündür hep üretimden ve devletten yana bir tavır aldı. 2. Cumhurbaşkanımız Merhum İsmet İnönü ve 8.Cumhurbaşkanımızı Merhum Turgut Özal başta olmak üzere çok sayıda devlet adamı,bürokrat,sanayici,sanatçı,iş insanı yetiştiren Malatya enerjini Zeytinburnu ilçesine taşımış durumda. Bizle il olarak gittiğimiz her yere değer katan bir iliz. Hiç şüphe yok ki Zeytinburnu ilçemize de bir çok alanda değer katan bir il olduk ve olacağız dedi.

Derneğimizin yeri kısa bir süre önce satıldığından dolayı yeni sahibine teslim etmiştik. Pandemi azaldı inşallah bitecek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemiz için güzel çalışmalarımızı yapacağımız yeni yerimizi oluşturmak için çalışmalara başladık şeklinde konuşan Sarıkaya maddi ve manevi desteklerini eksik etmeyen yönetime teşekkür etti.

ZEYMADER YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1-Suat SARIKAYA Başkan

2-Canan Aysöndü Başkan Yardımcısı (İzinli İdi)

3-Hüseyin Çetiner Başkan Yardımcısı

4-Celal Ertuğrul Başkan Yardımcısı (MALATYA'da İzinli)

5-Cengiz Kaçar Yönetim Kurulu Üyesi

6-Metin Güzel " " "

7-İbrahim Balcı " " "

8-Resul Alhan " " "

9-Mehmet Orhan " " "

10-Mehmet Orhan " " "

11-Abdulkadir Sevin " " "

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)