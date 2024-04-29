ZEYTİNBURNU REZİ’NİN MEŞHUR ÇALGISI TULUM SESİ İLE ŞENLENDİ

Yaptıkları ticaret ve sosyal çalışmalar ile Zeytinburnu halkının ve çevrelerinin takdirini kazanan başarılı iş ve siyaset insanlarından Tuncay Balcı’nın kızı Merve Şevval ile Ahmet Barış’ın Nikah merasiminde çalınan tulum davetlileri çoşturdu.

İKİ BELEDİYE BAŞKANI ÖNEMLİ NİKAHA KATILDI

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Nikâh Dairesi Karadeniz Salonundaki icra edilen nikah töreni için çok sayıda iki ailenin dostları bu önemli ana tanıklık etmek için salondaki yerlerini aldılar.

Gelin Merve şevval ve damat Ahmet Barış’ın aileleri davetlileri kapıda karşıladı. Merve Şevval Balcı ile Ahmet Barış’ın nikah akdini Zeytinburnu Belediye Başkanı Av.Ömer Arısoy kıydı.

Nikah Şahitliklerini ise AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı ve aileni hemşehrisi A.Selami Delibalta, önceki dönme Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı iş insanı Bahattin Ünver ve 20 yıl Zeytinburnu Belediye başkanlığı yaptıktan sonra 2019- 2024 döneminde Beykoz Belediye Başkanlığı yapan Murat Aydın yaptı.

Aynı zamanda gelinin hemşehrisi Zeytinburnu Belediye Başkanı AV.Ömer Arısoy Merve Şevval ile Ahmet Barış’ a evlenen herkesin muhatap olduğu o önemli soruyu sordu.

Gelin ve damdın şahitler huzurunda samimi ve içten bir şekilde Evet cevabı vermelerinin akabinde Belediye Başkanı Ömer Arısoy genç çiftleri eş ilan etti.

Evlilik cüzdanını ise gelin hanıma takdim etti. Aile fotoğrafıyla birlikte nikah akdi sona erdi.

Nikah akdinin tamamlanmasıyla birlikte davetliler bir taraftan takım merasimine geçerken diğer taraftan tulum eşliğinde mini bir horon gösterisi yaptılar.

GELİNİN BABASI İŞ İNSANI TUNCAY BALCI HER İKİ AİLE ADINA KISA BİR TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI…

Bir anne ve baba için en önemli anlardan birisi de hiç şüphe yok ki mutlu günleri olan evlikliklerine şahitlik etmeleridir. İşte biz de o günü şehitlik etmekle çok mutluyuz.

İlk olarak evlatlarımızın nikahını kıyan Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy’a, nikah şahitlerimizden duayen belediye başkanımız sayın Murat Aydın’a, A.Selami Delibalta ve Bahattin Ünver başta olmak üzere uzaktan ve yakından buraya kadar gelip Balcı ve Barış aileleri olarak bizleri mutlu günümüzde yalnız bırakmayan hepinize her iki aile adına çok teşekkür ederim şeklinde konuştu.

İstanbul Times Gazetes,Zeytinburnu Times Gazetesi ve İstanbul Times Tv olarak Merve Şevval ve Ahmet Barış Çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)