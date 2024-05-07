Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nin okumaya teşvik etmek için, ilkokul öğrencilerinden başlamak üzere ortaokul, lise öğrencileri ve yetişkinleri de dâhil edildiği ve bu yıl 18’incisi düzenlenen Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nın sınavı yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu - İstanbul

Yoğun bir katılımın gözlemlendiği Kitap Okuma Yarışması’nda, Zeytinburnulu bireylere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, okuma sevgisi oluşturarak merak eden, araştıran, sorgulayan; olaylara eleştirel yaklaşan, neden sonuç ilişkisi kuran, kişilerin topluma kazandırılması amaçlanıyor.

7 BİN 617 KİŞİ KATILIM GÖSTERDİ

4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen 18. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Sınavı, Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu ve Lisesi’nde yapıldı.

Bilgi Evleri ile Zeytinburnu Gençlik Merkezi’ne kayıtlı 7 bin 617 üyenin başvurduğu yarışmanın sınavı, ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu 1. ve 2. gruplar için sabah saat 10.00'da, lise öğrencileri, üniversite öğrencileri ve yetişkinlerin oluşturduğu 3. ve 4. gruplar için ise öğleden sonra saat 14.00'te gerçekleştirildi.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın her oturumu 100 dakika sürdü. Eğitimciler tarafından hazırlanan ve her bir kategori için belirlenmiş kitaplardan toplam 100 sorunun sorulduğu sınav test şeklinde yapıldı.

SONUÇLAR 11 MAYIS’TA AÇIKLANACAK

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımı ile 11 Mayıs’ta Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek ödül töreninde dereceye giren katılımcılar belli olacak. Yarışmanın birincilerine 20 bin, ikincilerine 16 bin, üçüncülerine 12 bin, dördüncülerine 8 bin, beşincilerine 6 bin TL ödül verilirken; 6, 7, 8, 9 ve 10’unculara ise 4 bin TL para ödülü verilecek. İlk üç dereceye girenler ayrıca ailelerinden iki kişi ile birlikte Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’na gidebilecek.

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)