Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçe halkı için düzenlediği ücretsiz Boğaz Gezileri yeniden başlıyor. 4 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30 başlayacak ilk tekne turunda, Zeytinburnulu vatandaşlar İstanbul Boğazı’nın tüm güzelliklerini Rehber Dr. Salim Aydın eşliğinde gezecek. Y

Yaklaşık 3 saat sürecek gezi süresince vatandaşlara simit, çay ve kahve ikramı da yapılacak.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner  

29 Haziran 2024 tarihine kadar Cumartesi, Pazar günleri düzenlenecek tekne turlarının güzergâhları ise şu şekilde olacak: Eminönü, Dolmabahçe, Çırağan, Ortaköy, Kuruçeşme, Bebek, Emirgan, İstinye, Tarabya, Büyükdere, Rumeli Kavağı, Çubuklu, Kanlıca, Anadolu Hisarı, Küçüksu, Kandilli, Çengelköy ve Beylerbeyi.

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15 TEMMUZ MEYDANI’NDAN ZEYPORT LİMANI’NA SERVİS KALDIRILACAK

Tekne turuna katılacak misafirler için 12.30 – 13.00’da Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan ZEYPORT Limanı’na; 16.00– 16.30’de ise ZEYPORT Limanı’ndan Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na servis hizmeti sağlanacak. Ayrıca limana araçlarıyla gelmek isteyen misafirler için otopark imkânı da sunuluyor.

Boğaz Gezisi’ne katılmak isteyen vatandaşlar; zeytinburnu.istanbul adresi üzerinden ya da 444 1984 Çözüm Merkezi’ni arayarak başvuruda bulunabiliyorlar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansjı (İTHA)  

Editör: Hüseyin Çetiner