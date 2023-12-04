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Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Adayı Gökhan Kasap Oldu

31 Mart 2024 Yerel Yönetim Seçimlerine adım adım yaklaştığımız bu günlerde Türk Siyaset Tarihin patlayan yeni partisi Yeniden Refah Oluyor. 15 sene Zeytinburnu'nda Belediye Başkan yardımıcılığı yapan Gökhan Kasap Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Belediye başkan adayı oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Aralık 2023 Pazartesi 07:44
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Adayı Gökhan Kasap Oldu
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YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL MERKEZİNDE YAPILAN ADAY TANITIM  TOPLANTISINDA GENEL BAŞKAN DR.FATİH ERBAKAN ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZ GÖKHAN KASAP'TIR DEDİ...

Aday tanıtım toplantıda konuşan genel başkan Dr.Fatih Erbakan, partisinin 5'inci kuruluş yıl dönümlerinin hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, Yeniden Refah Partisinin beş yılın sonunda 81 il ve 900'dan fazla ilçe teşkilatı, 320 bin üyesi ve 5 milletvekili ile Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

31 Mart 2024 'de yapılacak olan Mahalli idareler seçiminde,Yeniden Refah'ı 30 sene sonra belediyelerde iktidar yapmayı amaçladıklarını belirten Erbakan, "Milli görüş belediyeciliği yeni dönemde yeşil alanlara, engellilerimize ve depreme dayanıklılık konusunda çok büyük önem verecek.

Ulaşılamayan kibir abidesi, halkla arasına duvarlar ören belediyeler yerine kapıları halka açık, şeffaf, denetlenebilir bir belediyecilik hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Yerel seçimlere damga vurmak istediklerini dile getiren Erbakan, "Hem Yeniden Refah Partisinin 2028 seçimlerinin favori ve iktidar adayı partisi olduğunu ortaya koymak hem de aziz milletimizi özlemiş olduğu 89-94 milli görüş ruhuna kavuşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’ni temsil edecek Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Gökhan Kasap kardeşimizdir, dedi. 

Adaylığının resmen açıklanmasının ardından kısa bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi’ni temsil edecek Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Gökhan Kasap; Zeytinburnu Belediye Başkan Adaylığı görevini şahsıma layık gören Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a, her daim desteğiyle yanımda olan ilçe ve il başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, mahalle teşkilatımıza kadın ve gençlik kollarımıza, il başkanımıza, icra ve yönetimine çok teşekkür ediyorum.

Amacımız doğup büyüdüğümüz Allah izin verirse yaşlanacağımız Zeytinburnu’na hizmet etmek. Zeytinburnulu kardeşlerimizin hak ettiği ama çok göremediği değeri göstermek. Sonuna kadar hak ettikleri kaliteli, konforlu eksik hizmetleri yerine getirmektir.

Daha çok vaktimiz olacak. Seçim çalışmaları başlayınca daha yoğun sahada olacağız. Çocuklarımızla, gençlerimizle, kardeşlerimizle, abilerimizle konuşacağız. Kafamızda onların hayat standartlarını artıracağımız projelerimiz var. Onlarla görüş alışverişi yapacağız. Önce Allah'ın takdiri sonra Zeytinburnulu kardeşlerimizle takdir görürlerse Belediye Başkanlığını alacağız. Belediye başkanlığımızı kazandığımız günün, ertesi günü kolları sıvayarak görevimize başlayacağız dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 04.12.2023 07:56
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