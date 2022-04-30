Yeniden Refah Partisi Artık Salonlara Sığmıyor (VİDEOLU)

İLK SELAMLAMA KONUŞMASI ABDULLAH SÜRATLİ HOCA’DAN

Merhum Prof.Dr.Necmettin Erbakan’ın siyaset arkadaşı Abdullah Süratli hoca ilk selamlama konuşmasını yaptı.Konuşmasında Erbakan vakfı kurulduğu günden partileşme sürecine gelene kadar vefat edenleri rahmetle yad etti. Rabbim ümmeti Muhammedin Selami için bütün Yeniden Refah Partili kardeşlerime başarılar dilerim dedi. İsaril için Hamaslı kardeşlerimizi sınır dışı etmekten dolayı çok üzülüyoruz çok sıkılıyoruz. İnşallah partimiz çok yakında iktidar olacaktır dedi.

İstanbul Tmes Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

DAHA SONRA ZEYTİNBURNU KURUCU İLÇE BAŞKANI ONUR DOLAR SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI …

Öncelikle hepinizi Allah’ın selamı ile selamlıyorum Esselamün aleyküm. Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe teşkilatı olarak düzenlediğimiz iftarımıza katılan 7 bölgeden katılan herkese çok teşekkür ederim. Bizler burada olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz zaman yer yüzünde adaleti tesis ederiz dedi.

İlçe başkanı Mali müşavir Onur Dolar konuşmasında özellikle Milli Görüşün kurduğu D-8 ‘in parti iktidarında bunun D- 60’ a dönüşeceğini söyledi.

İlçe başkanı Onur Dolar ekonomik göstergeleri eleştirerek halkımızın içinde bulunduğu sıkıntıları en iyi bilen siyasi irade olduklarını ifade ederek bizler varlık içinde yokluk çekiyoruz. Bizim zamanımız da artık zekat verecek kimse bulunmayacak sözün özü Refah gelecek yüzler gülecek diyerek sözlerini tamamladı.

Herkese izletilen sokak röportajında İstanbul Times Tv özel YouTube kanalından sokak röportajlarından kesitler sunuldu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANI HÜSEYİN TERZİ …

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl başkanı Hüseyin Terzi’de alsında bir iftar programında siyaset konuşmak istemediğini ama ülkemizin savrulduğunu ileri sürerek kaybedecek zamanımız yok bundan dolayı da halkımızın bu şekilde bir ekonomik tablo ile karşı karşıya olmasını kabul etmemiz mümkün değil.Halkımız Milli Görüşün bereketi biliyor. Bize oy vermeniz yetmez.

Sizinde çevrenizde partimize oy verecek dostlarınızı bize destek olmaya ve omuz vermeye yönlendirmeniz talibiz.

Bizim için değil kendiniz için sizin partiniz olan Yeniden Refah Partisine mutlaka sahip çıkmanız gerekir. Sorunlarımız aldı balına gidiyor. Bir yerde buna dur dememiz gerekir.

Aslında ülke sorunlarını günlerce konuşsak bitmez ama biz artık konulmak yerine sizlerin destekleri ile bir sen içinde k önünüze sandık gelecek eğer bu yaşana sorunlardan memnunsanız aynı iktidara devam edin ama bu sistemi beğenmiyorsanız halkın sorunları ile dertlenen partimize sahip çıkın doğrusu ve hayırlısını seçin derim.

Genel başkanımızın dediği gibi Davulcundan kaçıp zurnacıya gitmeyin. Biz Milli ve yerliyiz. Gerçek kurtuluş için partimize hep beraber sahip çıkalım dedi.

Kaynak .İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)