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YAKİMDER VE ZEYSİVDER ‘den Aşure İkramı

Zeytinburnu Yaşlılar ve Kimsesizler Derneği Başkanı Kadir ŞENGÜL ve Zeytinburnu Sivaslılar Dernek Başkanı Ezgi ŞENGÜL, Muharrem ve Aşura ayı nedeniyle Dernek idari merkezleri önünde 1000 kişiye aşure ikramında bulundular.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2021 Pazartesi 08:28
YAKİMDER VE ZEYSİVDER ‘den Aşure İkramı
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Dağıtılan aşureyi YAKİMDER Yönetim Kurulu Üyeleri Gülşah Sinbad Barutçu eşi Muhammet Barutçu ve kızları Deniz ve Bahar ile ZEYSİVDER Başkanı Ezgi Kopal Şengül birlikte hazırladılar.

Hacı Alaaddin Efendi Camii İmam-ı Hatibi Salih Toygun, Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Onur Dolar ve YAKİMDER Başkanı Kadir Şengül günün anlamı ile ilgili olarak selamlama konuşması yaptılar.

YAKİMDER VE ZEYSİVDER'İN AŞURE İKRAMINA KİMLER KATILDI ?

Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Av.Saffet Öz ve Eşi, Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Onur Dolar ve Yönetim Kurulu, Tüm Sivaslılar Dernekler Federasyon Başkanı Türker Diktaş ve yönetim kurulu temsilcileri, Sivaslılar Merkezbey Pınarı Dernek Başkanı Halil Özdemir, Beyaz Ay Derneği Zeytinburnu Şube Başkanı ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekber Şenkal , İYİ Parti Zeytinburnu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Fehmi Kurt ve Mustafa Durdu, ZEYÇED Başkanı Ali Gündüz, THM Sanatçısı Azize Sultan, ZEYÇED kurucu Üyelerinden Gülser Bal, İSÖS İstanbul Ampüte Takımı Müdürü Nail Karabulut , Telsiz Mahallesi Hacı Alaaeddin Efendi İmam-ı Hatibi Salih Toygun ve mahalle sakinleri ikram edilen aşureleri yedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 06.09.2021 12:09
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