Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Zeytinburnu'nda Düzenlenen Özel Bir Belgeselle Anıldı

Van'ın Erciş ilçesinde 2019 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen bir geceyle anıldı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen gala gecesine; AK Parti Grup Başkanvekili ve eski Kültür Bakanı Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Akademisyen ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Haluk Dursun’un eşi Gülşen Dursun ve kızı Nilay Dursun, Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve belgesel filmin senaristi Ömer Erbil, Kültürü Savunan Adam belgesel filminin yönetmeni Nihal Ağırbaş ile çok sayıda akademisyen ve konuk katıldı. Törende Prof. Dr. Haluk Dursun için hazırlanan belgesel izlendi. Belgesel gösteriminin ardından Başkan Arısoy, Haluk Dursun’un eşi Gülşen Dursun’a çiçek takdimi yaptı.

BAŞKAN ARISOY; “ÜLKEMİZ VE GENÇLERİMİZ ÜZERİNDE EMEĞİ BÜYÜKTÜ”

Gecede konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu akşam Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’mizde merhum hocamız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ile ilgili hazırlanan belgeselin ilk gösterimini yapacağız. Biz Zeytinburnu Belediyesi olarak bu ilk belgeselin galasına ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duruyoruz. 2004 yılından itibaren tanıştığımız, bir süre mesai arkadaşlığı yaptığımız kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Belgeselin yapılmasında emeği geçen; yapımcısından yönetmenine herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca belgeseli destekleyen kurum ve kuruluşların yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Üzerimizde emeği olan bir hocamızdı. Nitekim en son vefatı sırasında böyle bir gaye için gençlerle buluşmaya gidiyordu. Maalesef geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Aslında ölümü yaşantısını ortaya koyan bir ölüm oldu.” Açıklamasında bulundu.

NİLAY DURSUN; “BABAMIN HAYATINI BİR BELGESELE SIĞDIRMAK ÇOK ZOR”

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un kızı Nilay Dursun, “Ben de bu belgesele danışmanlık yaptım diyebilirim. Hatıraları, hikâyeleri, özgeçmişi, bilgileri yanı sıra; yakın dostları ve öğrencileriyle röportaj yapıldı. Babasının kızı olarak aslında benim için yeterli değil. Özellikle hayatında bu kadar iş sığdırmış. Bu kadar insana öğretmenlik yapmış insanın hayatını anlatmak gerçekten zor. Umarım izleyen herkes beğenir. İleride farklı projelerle, onun öğretilerini devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir kitap projemiz var, yakın zamanda çıkacak olan iki kitap üzerinde çalışıyoruz.” diye konuştu.

“Kültürü Savunan Adam” Haluk Dursun

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)