banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1455.42
ALTIN
545.77
DOLAR
9.4995
STERLİN
13.1435
EURO
11.0675
Muhtar’da Anlamlı Kahvaltı
Son Dakika
Muhtar’da Anlamlı Kahvaltı
Gazeteciler Günümüzü Unutmadılar …
Son Dakika
Gazeteciler Günümüzü Unutmadılar …
AVCILAR’IN TARİHİ ZENGİNLİKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
AVCILAR’IN TARİHİ ZENGİNLİKLERİ GÜN YÜZÜNE...
Op.Dr. Şerbetçi: Sağlıklı Bir Bebek İçin Aşı Şart
Op.Dr. Şerbetçi: Sağlıklı Bir Bebek...

Muhtar’da Anlamlı Kahvaltı

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat aynı zamanda Zeytinburnu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde başkanı . Yardımcısı Reyhan Hayırlıoğlu’un sponsorluğunda pandeminin hafiflemesi ile derneğe bağışta bulunan hayırseverleri Haydin restorant’ta güzel bir kahvaltıda bir araya getirdiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ekim 2021 Cuma 08:24
Muhtar’da Anlamlı Kahvaltı
banner171

İSTANBUL TİMES TV’DEN HÜSEYİN ÇETİNER’E ŞUNLARI SÖYLEDİLER

Nadiye Polat yaptığı konuşmadan şunları söyledi: “Sizinde bildiğiniz gibi iki yıldır Kovid 19’un yıkıcı tesiri altında bütün dünyada olduğu gibi biz de bir araya gelemiyorduk. Bu hastalığın tesiri biraz azaldı. Dernekte yardımcım olan Reyhan Hayırlıoğlu akadaşımın önerisi ve sponsorluğu ile uzun süredir bir araya gelemediğimiz derneğimizin hayırsever dostları ile bir araya geldiğimiz için mutluyuz. Bize her zaman desteklerini esirgemeyen bütün yardımseverlerimize ve bu programın yapılmasında öncü olan Reyhan Hayırlıoğlu’na teşekkür ederim.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Nihayet Gölbaşı :Muhtarımız ve dernek başkanımızın'da dediği gibi iki yıldır pandemiden dolayı bir araya gelemedik ama biz yinede boş duramadık. Reyhan hanım’a ve muhtarımıza çok teşekkür ederim. Hayırda yarışalım diyorum.

Semira Diril:Her zaman Nadiye muhtarımın yanındayız.Bugün bizleri burada bir araya getirdiği için kendisine teşekkür ederim. Güzel programlar yapıyor her zaman yanındayım.

Sema Türker: 36 Yıldır Zeytinburnuluyum. İstanbul Times Tv ve Gazete olarak da Geleceğim Zeytinburnu Platformu olarak da ilçemizin tanıtımına yaptığınız katkıyı yakından takip ediyorum. Muhtarımızı dernek olarak yaptığı çalışmaların her zaman yanındayım. Karınca kararınca destek olmaya gayret ediyoruz. Kahvaltı programında emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Edanur Menteş Arıkbuğa :Ben Telsiz mahalle muhtarıyım.Nadiye Polat benim ablam. Tecrübeli bir muhtar ve yardımsever. Bende derneğe yeni üye oldum. Kendisine başlarılar diliyorum.Hep beraber Zeytinburnu’muz için güzel işler yapacağız inşallah.

Burcu Doluyurt Kamış : Her zaman muhtarımın yanındayım.Yardımlaşmak ve dayanışmak kültürümüzde çok önemli biz de elimizde geleni yapacağız. Emeği  geçen herkesi kutlarım.

Derya Akkkılıç :Ben veliefendi Mahalle muhtarıyım .Zeytinburnu’nda 3 kadın mahalle muhtarıyız. Çok da iyi anlaşıyoruz. Bende yeni derneğe üye oldum. Nadiye muhtarım çok aktif ve etkin.Başkanı olduğu dernek ile çok sayıda ihtiyaç sahibi halkımızın derdine derman oluyor.Ben bu program nedeni ile emeği geçen herkesi tebrik ederim dedi.

Reyhan Hayırlıoğlu:Pandemi döneminde toplu olarak etkilik yapamadık .Şu an henüz pandemi bitmiş değil ama kontrollü olarak azda olsa insanlar bir araya gelebiliyor. Zeytinburnu Yardımlaşma ve Dayanışma derneğinde sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak hayırseverlerimiz ile bir araya gelip hasret giderelim düşüncesi ile bu kahvaltıya ev sahipliği yapalım istedim. Güzelde de oldu. Kitabım da yetişseydi onu da dağıtırdım ama bir daha ki sefere inşallah.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 22.10.2021 09:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu’ndaki Okullarda ‘Sağlık Elde Başlıyor’ 
Zeytinburnu’ndaki Okullarda ‘Sağlık Elde Başlıyor’ 
Sitelerde ‘Sıfır Atık’ ve ‘İş Sağlığı Güvenliği’ Eğitimleri 
Sitelerde ‘Sıfır Atık’ ve ‘İş Sağlığı Güvenliği’ Eğitimleri 
Zeytinburnulu Gençler ‘Kış Spor Okulları’nda…
Zeytinburnulu Gençler ‘Kış Spor Okulları’nda…
Pedallar ‘Sağlıklı Yaşam’ İçin Döndü
Pedallar ‘Sağlıklı Yaşam’ İçin Döndü
İş Dünyası ‘Ekonomi Buluşmaları’nda Bir Araya Geldi
İş Dünyası ‘Ekonomi Buluşmaları’nda Bir Araya Geldi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169