Muhtar’da Anlamlı Kahvaltı

İSTANBUL TİMES TV’DEN HÜSEYİN ÇETİNER’E ŞUNLARI SÖYLEDİLER

Nadiye Polat yaptığı konuşmadan şunları söyledi: “Sizinde bildiğiniz gibi iki yıldır Kovid 19’un yıkıcı tesiri altında bütün dünyada olduğu gibi biz de bir araya gelemiyorduk. Bu hastalığın tesiri biraz azaldı. Dernekte yardımcım olan Reyhan Hayırlıoğlu akadaşımın önerisi ve sponsorluğu ile uzun süredir bir araya gelemediğimiz derneğimizin hayırsever dostları ile bir araya geldiğimiz için mutluyuz. Bize her zaman desteklerini esirgemeyen bütün yardımseverlerimize ve bu programın yapılmasında öncü olan Reyhan Hayırlıoğlu’na teşekkür ederim.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Nihayet Gölbaşı :Muhtarımız ve dernek başkanımızın'da dediği gibi iki yıldır pandemiden dolayı bir araya gelemedik ama biz yinede boş duramadık. Reyhan hanım’a ve muhtarımıza çok teşekkür ederim. Hayırda yarışalım diyorum.

Semira Diril:Her zaman Nadiye muhtarımın yanındayız.Bugün bizleri burada bir araya getirdiği için kendisine teşekkür ederim. Güzel programlar yapıyor her zaman yanındayım.

Sema Türker: 36 Yıldır Zeytinburnuluyum. İstanbul Times Tv ve Gazete olarak da Geleceğim Zeytinburnu Platformu olarak da ilçemizin tanıtımına yaptığınız katkıyı yakından takip ediyorum. Muhtarımızı dernek olarak yaptığı çalışmaların her zaman yanındayım. Karınca kararınca destek olmaya gayret ediyoruz. Kahvaltı programında emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Edanur Menteş Arıkbuğa :Ben Telsiz mahalle muhtarıyım.Nadiye Polat benim ablam. Tecrübeli bir muhtar ve yardımsever. Bende derneğe yeni üye oldum. Kendisine başlarılar diliyorum.Hep beraber Zeytinburnu’muz için güzel işler yapacağız inşallah.

Burcu Doluyurt Kamış : Her zaman muhtarımın yanındayım.Yardımlaşmak ve dayanışmak kültürümüzde çok önemli biz de elimizde geleni yapacağız. Emeği geçen herkesi kutlarım.

Derya Akkkılıç :Ben veliefendi Mahalle muhtarıyım .Zeytinburnu’nda 3 kadın mahalle muhtarıyız. Çok da iyi anlaşıyoruz. Bende yeni derneğe üye oldum. Nadiye muhtarım çok aktif ve etkin.Başkanı olduğu dernek ile çok sayıda ihtiyaç sahibi halkımızın derdine derman oluyor.Ben bu program nedeni ile emeği geçen herkesi tebrik ederim dedi.

Reyhan Hayırlıoğlu:Pandemi döneminde toplu olarak etkilik yapamadık .Şu an henüz pandemi bitmiş değil ama kontrollü olarak azda olsa insanlar bir araya gelebiliyor. Zeytinburnu Yardımlaşma ve Dayanışma derneğinde sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak hayırseverlerimiz ile bir araya gelip hasret giderelim düşüncesi ile bu kahvaltıya ev sahipliği yapalım istedim. Güzelde de oldu. Kitabım da yetişseydi onu da dağıtırdım ama bir daha ki sefere inşallah.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)