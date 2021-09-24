Muhtar Derya Akkılıç GÜNDEM’E Konuk Oldu

Proğramda Veliefendi Mahallesinin Sorunları Konuşuldu

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner Zeytinburnu’nda bulunan Muhtar, Dernek

Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri , Okul Müdürleri, başta olmak

üzere Zeytinburnu ile alakalı emek sarf eden herkesin haberlerini ve

faaliyetlerini hiçbir ücret talep etmeden yayımlayacağını ifade etti.

Mahalle Muhtarı Derya Akkılıç İse Şunları Söyledi; Özelikle Mahallemizde

bulunan Ahmet Vefikpaşa İlkokulu’nda merdivenlerin tehlike arz etiğini,daha

sonra ise Veliefendi İşçi Bloklarının biran önce Kentsel Dönüşüme girmesi

gerektiğini bu hali ile tehlike arz ettiğini ve bundan dolayı bir an önce Kentsel

Dönüşüme Girmesi gerektiğini ifade etti.

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Kaynak:İstanbul Times HaberAjansı (İTHA)