Muhtar Derya Akkılıç GÜNDEM’E Konuk Oldu

Proğramda Veliefendi Mahallesinin Sorunları Konuşuldu
Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner Zeytinburnu’nda bulunan Muhtar, Dernek
Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri , Okul Müdürleri, başta olmak
üzere Zeytinburnu ile alakalı emek sarf eden herkesin haberlerini ve
faaliyetlerini hiçbir ücret talep etmeden yayımlayacağını ifade etti.
Mahalle Muhtarı Derya Akkılıç İse Şunları Söyledi; Özelikle Mahallemizde
bulunan Ahmet Vefikpaşa İlkokulu’nda merdivenlerin tehlike arz etiğini,daha
sonra ise Veliefendi İşçi Bloklarının biran önce Kentsel Dönüşüme girmesi
gerektiğini bu hali ile tehlike arz ettiğini ve bundan dolayı bir an önce Kentsel
Dönüşüme Girmesi gerektiğini ifade etti.
Videoyu İzliyebilmek İçin Zeytinköy Tv Youtube kanalı ve
www.istnbultimes.com.tr de izliyebilirsiniz.
Kaynak:İstanbul Times HaberAjansı (İTHA)
Proğramda Veliefendi Mahallesinin Sorunları Konuşuldu