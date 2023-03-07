Kızılay Şube başkanı:Ayhan Balcı Her Yerdeyiz

KİMSE KENDİ GÜNLÜK ÇIKARLARI İÇİN 155 YILLIK DÜNYA ÇAPINDA BİR KURUM OLAN KIZILAY’IMIZI YIPRATMAYA KALKMASIN

Zeytinburnu Kızılay Şube başkanı Ayhan Balcı Sosyal Medya hesabında şunları paylaştı. “Son gülerde Kızılay’ı başarıdan başarıya götüren genel başkanımız Dr.Kerem Kınık’a birilerinin bu kadar saldırmasının sebebini kimse söylemiyor, hatta söylemesi gerekenler de söylemiyor.

Suçu son yıllarda büyük işler yapması ve Türkiye genelinde ekibinin kimliğidir.

Devlet büyüklerine çağrımdır Dr.Kerem Kınık’a sahip çıkılmaz ise :Viyana kuşatmasına yardım etmeyen Murat Giray hanın Osmanlı yani kuşatmaya verdiği zarar gibi olacaktır.

CNN’de uzun saçlı adam gibiler olduğu gibi ,Bedir’e peygamber ile birlikte gidip orada ganimet peşine düşüp,sonra cepheyi ter kederler gibiler bol miktarda var.

Bunlara şimdilik yumuşak bir maske takarak “AKP”liler olarak tarif ediliyorlar.

Kızılay gelir getiren bir kurumdur aynı zamanda ey gafiller. Çadır meselesinde bizimde söyleyeceğimiz şeyler var.

Mezkür dernek Çadırları denize mi attı. Peki iki milyon Çadır olsaydı iki üç gün içinde kim kuracaktı bu kadar büyük bir yıkım ortamında ?

SON 100 YILLIK EN BÜYÜK DEPREMİ YÜREKLERİMİZİ YAKTI

Yaşama sürekli ilahi boyutta bakan Kızılay Zeytinburnu şube başkanı Ayhan Balcı yine sosyal medya hesabında yıkıcı etkisi çok kötü olan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden sonra ciddi bir durum analizi yapan başkan Balcı sosyal medya hesabında şunları paylaşmış.

11,İlimizde adeta kıyamet kopmuş gibi bir durum arz ediyor. Allah cc beterinden korusun. Oradaki dram anlatılacak gibi değil.Afet illerimize gidenler görmüşlerdir.

Bu olay insanın acizliğini faniliğin ölüm denen başka bir aleme geçişin bize ne kadar yakın olduğunu gösterdi.

Yine bizim yanlış üzere nasıl bir dünya ,mekan şehir ,köy kent oluşturduğumuzu yakinen gördük.

Çok kısa bir hayat için bu kadar tehlikeli iş yaptık. Ebedi hayat için de bundan farksız değiliz.

Kısa bir ömür için yaptığımız yanlışların ahirette de karşımıza çıkacağını bile unutarak bunları yaptık.

Daha acısı deprem gecesi ,sabahı bir gurup insan bu enkazlardan hiç ürpermeden ibret almayarak suç işlemeye devam ettiler.

Şehri yağmalayarak. Tesellimiz ülkemizin her ilçesinden ilinden hatta köyünden,komşu ülkelerden ,hatta bütün dünyada acılarımızı dindirmek için yardıma gelindi.

Ülkemiz belki 300 yıl bu kadar bir beraber olmamıştı elhamdulillah

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)