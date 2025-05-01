GÜVEN,HUZUR VE MODERN YAŞAMIN YENİ ADRESİ MORKOÇ İNŞAAT A.Ş. "LA VİE VİLLALARI"NI MUTLAKA GÖRÜN ...
Kısa Bir Süre Önce Yaşadığımız 6.2 Şiddetindeki İstanbul Depreminden sonra Sonra Yüksek Katlı Binalarda Yaşamak İstemeyen Bir Kişi Kısa Katlı Ve Deprem Yönetmeliğine Göre yapılan yapılara yöneldi.
Morkoç İnşaat A.Ş. tarafından geçen sene temeli atılan Morkoç İnşaat A.Ş.La Vie Villaları Silivri Sancaktepe Mahallesinde yaşam alanları içinde Satışa Hazır Halde Olan projeye yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Morkoç İnşaat A.Ş. yönetim Kurlu başkanı iş insanı Zeynel Abidin Morkoç Medya Grubunuzun Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner'e şunları söyledi "Öncelikle Projemize ilgi duyup bizimle söyleşi yapma isteğiniz için teşekkür ederiz. Biz Grup olarak bir çok alanda faaliyet gösteren bir şirketler Grubuyuz. Silivri Sancaktape Mahallesinde yer alan 14 Villadan oluşan La Vie Villa Projemiz her birisi 350 m2 arsa üzerinde kurulu bulunan 14 adet modern ve yaşanabilir villadan meydana geliyor.
Kısa bir süre önce villa satışlarımıza başladık. İlgi çok yüksek. Kısa bir süre içinde satışlarımızı tamamlayacağımızı Planlıyoruz. Deprem korkusundan dolayı uykusu kaşan 14 ailemiz artık rahat ve huzurlu bir yaşama merhaba diyecek.
Projemize ilgi duyanlar iletişim bilgilerimiz üzerinde satış ekibimiz ile hemen iletişime geçmelerini tavsiye ederim şeklinde konuşan Zeynel Abidin Morkoç herkese sağlık ve huzurlu bir yaşam diledi".
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Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) .