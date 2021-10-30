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İZEDEF İlk Toplantısı İle Göz Doldurdu

İş adamı Adem Honca'nın kurucu Genel Başkanlığını yaptığı İstanbul Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (İZEDEF) İBB Zeytinburnu Sosyal Tesislerinde Yaptığı Kahvaltılı Tanışma Toplantısı ile cemiyet hayatına merhaba dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ekim 2021 Cumartesi 17:47
İZEDEF İlk Toplantısı İle Göz Doldurdu
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ZEYTİNBURNU'NUN BİR FEDERASYONU DAHA OLDU ...HAYIRLI  VE UĞURLU OLSUN ...

Kurucu Dernekleri İçinde  Afyonkarahisarlılar Derneği,Zeytinburnu Tüm Giresunlular Denreği,Zeytinburnu Ordulular Derneği,Zeytinburnu Şanlıurfalılar Derneği,Romanlar Derneği,Diyarbakır Çüngüş Derneği, Diyabetiler ve Englliler Derneği,BeyazAy Derneği Zeytinburnu Şubesi,Zeytinburnu  Telsiz Mahalle Denreği başta olmak üzere bir çok derneğin kurucusu içinde yer aldığı İstanbul Zeytinburnu Dernekler Federasyonu kısa bir süre önce resmi kuruluşunu yaparak ilk toplantısını İBB Zeytinburnu Sosyal Tesislerinde yaparak bende varım diyerek mesaj verdi. 

İZEDEF Toplantısına icabet eden katılımcılar.

Yeşiltepe mahalle muhtarı ve Zeytinburnu yardımlaşma dayanışma dernek başkanı ve GZP yönetim kurulu üyesi nasiye polat.

İZEDEF kurucular kurulu üyeleri.

Kurucu Genel Başkan ADayı Adem Honca.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.10.2021 18:59
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