İZEDEF İlk Toplantısı İle Göz Doldurdu

ZEYTİNBURNU'NUN BİR FEDERASYONU DAHA OLDU ...HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN ...

Kurucu Dernekleri İçinde Afyonkarahisarlılar Derneği,Zeytinburnu Tüm Giresunlular Denreği,Zeytinburnu Ordulular Derneği,Zeytinburnu Şanlıurfalılar Derneği,Romanlar Derneği,Diyarbakır Çüngüş Derneği, Diyabetiler ve Englliler Derneği,BeyazAy Derneği Zeytinburnu Şubesi,Zeytinburnu Telsiz Mahalle Denreği başta olmak üzere bir çok derneğin kurucusu içinde yer aldığı İstanbul Zeytinburnu Dernekler Federasyonu kısa bir süre önce resmi kuruluşunu yaparak ilk toplantısını İBB Zeytinburnu Sosyal Tesislerinde yaparak bende varım diyerek mesaj verdi.

İZEDEF Toplantısına icabet eden katılımcılar.

Yeşiltepe mahalle muhtarı ve Zeytinburnu yardımlaşma dayanışma dernek başkanı ve GZP yönetim kurulu üyesi nasiye polat.

İZEDEF kurucular kurulu üyeleri.

Kurucu Genel Başkan ADayı Adem Honca.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)