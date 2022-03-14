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Hakan Şarkdemir, “Mükemmel Boşluk” Sergisi ZKSM’de Açıldı

Şair ve Ressam Hakan Şarkdemir’in “Mükemmel Boşluk” isimli kişisel sergisinin açılışı Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde sanat dünyasından birçok kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Mart 2022 Pazartesi 14:16
Hakan Şarkdemir, “Mükemmel Boşluk” Sergisi ZKSM’de Açıldı
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Şair ve ressam Hakan Şarkdemir‘in “Mükemmel Boşluk” adlı kişisel sergisinin açılışı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy‘un ev sahipliğinde kültür ve sanat dünyasından birçok kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in üstlendiği sergide, Şarkdemir’in görsel şiirlerinin yanı sıra 2007 – 2022 yılları arasında yaptığı yağlıboya, akrilik boya, baskı, kara kalem ve illüstrasyon gibi çeşitli tekniklerde eserleri yer alıyor.

HAKAN ŞARKDEMİR “ŞİİRİ ÇIKARSIZLIKLA İLİŞKİLENDİRİYORUM”

Şiirin yazılan değil yapılan bir şey olduğunu söyleyen Şarkdemir, “Şiirin çıktığı yer estetik veya varoluşsal bir çıkmazla alakalı. Ben şiiri çıkarsızlıkla ilişkilendiriyorum. Şiir bizden karşılık beklemeksizin vazgeçilmez olanı sunan bir şey. Bir anlamda şiir, bizi kendi özgürlüğümüze davet eden bir sanat.” dedi.

Hakan Şarkdemir, sergide yer alan eserlerin bir kısmını yüksek lisans eğitimi sırasında hazırladığını belirterek; “Eserlerimin bir kısmı şiirle de bağlantılı. Bir eserde karakalem ile akrilik boya arasında bir fark görmüyorum. Her ikisini de kullanabileceğimi, yeri geldiğinde video işi, yeri geldiğinde de bir yerleştirme eseri yapabileceğimi düşünüyorum. Sanatların özel bölgelere ayrılması, heykelin, resmin ayrı bir yere konumlanması kafamda yok. Bu anlamda farklı tekniklerde tüm malzemeleri kullanmaya çalışıyorum.” şeklinde konuştu.

KÜRATÖR MEHMET LÜTFİ ŞEN “ESERLER BİREYSEL BİR ARAYIŞIN ÖZGÜN DİLİNİ KURGULUYOR”

“Mükemmel Boşluk” sergisinin Küratörü Mehmet Lütfi Şen ise şunları kaydetti:
“Tercih ettiği renk, form ve figürleriyle kendine özgü bir kimlik oluşturan Hakan Şarkdemir, güncel sanatın yaygın dili yapı, söküm ve alımlama estetiğiyle bireysel bir arayışın özgün dilini kurguluyor. Eserleri izleyiciye mevcut sanatsal kural ve beğenilerin dışında, resme her baktığında yeni bir anlam ve düşünce üretmeye sevk ediyor. Çalışmalarının temelini genelde gündelik objeleri deforme etme, onu gündelik işlevinden çıkarıp başkalaştırma ve kavramsal düzlemde alışılmadık bir forma taşıma çabasının oluşturduğunu düşünüyorum.”

“Mükemmel Boşluk” sergisi 15 Nisan’a kadar Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacak.

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