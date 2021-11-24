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Gazipaşa İlköğretim Okulu Öğrencilerine Başkan Arısoy’dan Ziyaret 

Gazipaşa İlköğretim Okulu öğrencilerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, öğrencilere diş macunu ve fırça seti hediye etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Kasım 2021 Çarşamba 12:35
Gazipaşa İlköğretim Okulu Öğrencilerine Başkan Arısoy’dan Ziyaret 
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Gazipaşa İlköğretim okuluna bir ziyarette bulundu. Öğrencilerin sınıflarını tek tek dolaşıp, onlarla sohbet eden Başkan Arısoy, içinde bulunduğumuz ‘Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ hakkında miniklere hatırlatmalar yaparak, sağlıklı dişlere sahip olmak için fırçalama alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması gerektiğini anlattı. Başkan Arısoy, sohbetin ardından öğrencilere diş macunu ve fırça seti hediye etti. 

Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçedeki okullara her yıl, 18 bin adet diş macunu ve fırçadan oluşan ağız bakım seti dağıtılıyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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