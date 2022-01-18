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”Formreform” İsmet Yedikardeş Retrospektifi, Kazlıçeşme Sanat’ta Sergilenecek

Kazlıçeşme Sanat 2022 sanat yılını, İsmet Yedikardeş’in “FORMREFORM” Retrospektif Sergisi ile açıyor. 20 Ocak'ta kapılarını açacak retrospektifte sanatçı Yedikardeş’in; birçoğu daha önce hiç sergilenmemiş seramik, resim, heykel gibi farklı disiplindeki eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ocak 2022 Salı 09:45
”Formreform” İsmet Yedikardeş Retrospektifi, Kazlıçeşme Sanat’ta Sergilenecek
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Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat 2022 sanat yılının açılışını sanatçı İsmet Yedikardeş Retrospektif Sergisi ile gerçekleştiriyor.

20 Ocak Perşembe günü, saat 19.00’da gerçekleşecek sergi açılışına; AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sanatçı İsmet Yedikardeş, “FORMREFORM” Retrospektif Sergisi Küratörü Mehmet Lütfi Şen ve çok sayıda sanatsever katılacak. 

*FARKLI DÖNEMLERDEN BİRÇOK ESER, İLK KEZ KAZLIÇEŞME SANAT’TA SERGİLENECEK*

Seramik, resim ve heykel gibi çok yönlü eserleri olan Yedikardeş’in tüm dönemlerinden ve farklı sanat disiplinlerinden eserlerinin yer alacağı sergide; sanatçının daha önce hiç sergilenmemiş birçok çalışması da ilk kez Kazlıçeşme Sanat’ta gün yüzüne çıkacak. 

“FORMREFORM” Retrospektif Sergisi’nde, sanatçının çocukluk döneminde babasının çömlekhanesinde seramikle buluştuğu döneme ait fotoğrafları, Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisi dönemi koleksiyonu, sanat hayatının önemli kesitleri ve biyografi bölümleri yer alıyor. 

Öze Dönüş, İlk ve Son, Mardin Resimleri, Sultanlar olmak üzere 4 seriden oluşan serginin küratörlüğünü ise Mehmet Lütfi Şen üstleniyor.

*”FORMREFORM” RETROSPEKTİF SERGİSİ 4 SERİDEN OLUŞUYOR*

Figüratif seramik ve heykel çalışmaların yer aldığı ‘Öze Dönüş Serisi’nde sanatçının son dönemlerde yaptığı ve daha önce hiç sergilenmemiş 14 eseri bulunuyor. 

Retrospektifin ikinci bölümü olan ‘İlk ve Son Serisi’nde ise Yedikardeş’in deri üzerine yağlı boya çalışmalarından oluşan önemli başyapıtları yer alıyor. 

‘Mardin Resimleri Serisi’, sanatçının kendisine Mardin konulu yeni bir dünya yarattığı eserlerden oluşuyor. Prof. Dr. Metin Sözen seriyi, “Bu dünyanın içerisinde dün, bugün ve gelecek vardır.” sözleriyle tanımlıyor. 

Retrospektifin son bölümü olan ‘Sultanlar Serisi’ İsmet Yedikardeş’in medeniyet değerlerine bir vefa olarak yaptığı Osmanlı Sultanları portrelerinden seçilen 10 eser, ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. Serinin tamamında 36 Osmanlı padişahı; portresi, tuğrası ve yaptırdığı mimari eserlerden biri ile resmediliyor. 

Sanatseverler sergilenen tüm eserleri, "FORMREFORM" Retrospektif Sergisi için özel olarak hazırlanan katalogdan takip edebilecek. Ayrıca katalogda Prof. Dr. Kaya Özsezgin’in ve Prof. Dr. Metin Sözen’in sanatçı üzerine yaptığı değerlendirmeler ile Samet Karagöz’ün bu retrospektif için kaleme aldığı kapsamlı makalesi de yer alıyor. 

*SERGİ, 20 OCAK – 6 MART TARİHLERİ ARASINDA ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR*

Sanatseverler birçok eserin ilk kez sergileneceği “FORMREFORM” İsmet Yedikardeş Retrospektifini, 20 Ocak – 6 Mart tarihleri arasında Pazartesi hariç her gün, 10.00 - 18.00 saatleri arasında Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

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