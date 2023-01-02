Başkan Arısoy: “Gençler İçin Gerçekleştirdiğimiz Projelerin Hepsi Türkiye’ye Model Oldu”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Başkanla Akşam Çayı Programı buluşmalarında bu hafta Seyitnizam Mahallesi’ne konuk oldu. Her zamanki gibi öncelikle mikrofonu vatandaşlara uzatan Başkan Arısoy, tüm soruları dikkatle dinleyip tek tek not aldı. Seyitnizam Mahallesi’nin gündeminde kentsel dönüşüm, çevre düzenlemeleri ve gençler vardı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“ÇOCUK VE GENÇLERİMİZİN EĞİTİM HAYATINA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYORUZ”

İlk ve ortaokul öğrenimi tamamlayıp günümüzde lise ve üniversite çağında olan Zeytinburnulu çocukların tamamına yakınının eğitim geçmişinde muhakkak Bilgi Evi tecrübesi olduğunu söyleyerek, eğitimi destekleme konusunda model bir ilçe konumunda olduklarını hatırlatan Başkan Arısoy, “Bilgi Evleri’nde vakit geçirip eğitimi destekleyici atölye, kulüp ve çeşitli çalışmalarda yer alan çocuklarımızın ilerideki eğitim hayatında çok iyi kazanımlar elde ettiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Bilgi Evlerimiz hepinizin bildiği üzere Türkiye’ye örnek olmuş bir projedir.” dedi. Bununla birlikte bir diğer örnek proje olan Millet Kıraathaneleri konusuna de değinen Başkan Arısoy, “Ev, okul haricinde gençlerimizin bolca ders çalışacağı Millet Kıraathanesi gibi rahat bir ortamları var. Çocuklar burada birbirlerine bakarak ders çalışmayı öğreniyorlar, birbirlerini teşvik ediyorlar. Kıraathanelerimiz Türkiye’ye model olmuş bir uygulamadır. Millet Kıraathaneleri’nin ilk uygulaması Zeytinburnu’nda yapıldı. Liseli öğrencilerimiz burada dilediği gibi ders çalışıyorlar. Çayları, çorbaları, internetleri ise bizden… Önümüzdeki dönemlerde de ilçemize yeni kütüphaneler ve Bilgi Evleri kazandırmaya devam edeceğiz.” şeklinde görüş belirtti.

“BUZ ADASI VE BİLİM ZEYTİNBURNU GENÇLERİ BEKLİYOR”

Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nde, yine lise çağındaki öğrencilere yönelik çok farklı akademik eğitimler verildiğini, bunun yanı sıra sanat dallarında beceri ve merakı olanlar için ise Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde 25 farklı branşta kültür sanat eğitimleri aldıklarını belirtti. Başkan Arısoy, gençlere çağrıda bulunarak, Zeytinburnu’nda hizmetine sunulan Zeytinburnu Buz Adası ve Bilim Zeytinburnu’nu da ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan okul çağından önceki çocuklar için kreş talepleri ile ilgili soruları dinleyen Başkan Arısoy, bu konuyu da değerlendirdiklerini ancak Zeytinburnu’nda ciddi bir lokasyon problemi olduğu, alan ve mekân bulma konusunda sorunlar yaşadıklarını dile getirdi.

“RIZA VE MUTABAKAT OLMADAN DÖNÜŞÜM OLAMAZ…”

Kentsel dönüşüm projelerinin yavaş yürümesinin nedeni konusunu da değinen Başkan Arısoy, dönüşüm projelerinde maliyetin hak sahibi tarafından ödenmesi gerekliliğine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu: “Hak sahiplerinin maliyeti karşılaması gerekli. Maalesef bu işte sistem böyle. Betonarmenin bir ömrü var, hepimiz yıllar içinde bunun kullanım ömrünün tamamlandığını biliyoruz zaten. Arabamız eskidiği zaman kendimiz değiştirmiyor muyuz? Biz bu inşaatların yeniden yapımı sürecinde belediye olarak, üzerimize düşen her sorumluluğu memnuniyetle karşılıyoruz. Devletimiz de gerekli destekleri veriyor zaten. Sizlerden biraz şartları zorlamanızı rica ediyorum. Mevlâna Caddesi buna güzel bir örnektir. Mevlâna Caddesi’ndeki kentsel dönüşüm projesinin hayata geçmemesi için hiçbir neden yok. Bina bazlı ruhsat verebiliyoruz. Yeni imar plan notu kapsamında, çatı katı arası piyesler tam kata çevrilerek ilave bir kat kazanımı daha elde edildi. Aslında bina bazlı dönüşümden ziyade ada bazlı dönüşümü tercih etmek daha mantıklıdır. Ancak küçücük bir binada malikler anlaşamazken ada bazlı dönüşüm için anlaşma sağlamak gerçekten çok zor. Aslında her şey hak sahiplerinde bitiyor. Rıza ve mutabakat şartımız olduğu için ada bazlı dönüşümde çok fazla yol kat edemiyoruz maalesef. Kimsenin rızası olmadan iş yapmamız mümkün değil.”

Seyitnizam Mahallesi Başkanla Akşam Çayı programının diğer konu başlıklarına istinaden Başkan Arısoy’un cevapları şu şekilde oldu:

“KARİYER MERKEZİ 2 BİN 500 KİŞİ İSTİHDAM ETTİ”

“Kariyer Merkezi benim sözlerimden bir tanesiydi. 2019 yılında her tarafta bunu söylemiştim, Kariyer Merkezi olarak Zeytinburnu’muzda bir ofis açtık, personel tahsis ettik. Bu vesileyle Zeytinburnu’ndaki hemşehrilerimizin iş bulması kolaylaşmış oldu. Bu zamana kadar Zeytinburnu’nda ikamet eden 2 bin 500 hemşehrimize iş bulmuşuz. Zeytinburnu’nda eleman arayan işletmelerle, iş arayan elemanları bir araya getirmeyi başardık. Bununla ilgili ciddi bir portföy oluşturduk. Orası aynı zamanda bizim için de ciddi bir veri tabanı oluşturdu.”

“SOKAKTAKİ CANLAR KİMSESİZ DEĞİL”

“Önümüzdeki 20 yıl boyunca ilçemizdeki sokak hayvanlarının sorunlarını giderebilecek donanıma sahip bir Geçici Hayvan Bakımevi kurduk. Her türlü acil müdahaleyi yapabileceğimiz bir kliniğimiz mevcut. 2 adet aracımız Zeytinburnu’nun sokak ve caddelerinde devriye halinde. Mama istasyonlarımızın sayısını artırmaya devam ediyoruz. “

“ZEYTİNBURNU’NU İZLİYORUZ”

“Seyitnizam Mahallesi’nde 20 kameramız var. Biz düzenli olarak yılda iki sefer, emniyet müdürlüğümüz, muhtarlarımız ve hemşehrilerimiz ile görüşerek ilçedeki her noktada güvenlik kamerası güncellemeleri yapıyoruz. Bunların takibini de emniyet yapıyor. Kamera koyduğumuz yerlerde büyük oranda istenmeyen hususların yaşanmadığını görüyoruz.”