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AKDEM Ramazan Seminerleri Başlıyor

Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’nin Ramazan ayı boyunca her hafta düzenleyeceği Ramazan Seminerleri, katılımcılarını bu kutsal ayın havasına uygun olarak huzur dolu manevi bir yolculuğa çıkaracak…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Nisan 2022 Perşembe 16:06
AKDEM Ramazan Seminerleri Başlıyor
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Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’nde gerçekleşecek Ramazan Seminerleri, katılımcılarını manevi bir yolculuğa çıkaracak. Ramazan ayı boyunca her hafta Perşembe günleri Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan Ramazan Seminerleri, katılımcılarını dini konularda doğru kaynaklar ve uzmanlar sayesinde bilinçlendirmeyi amaçlıyor. 8 Nisan Cuma günü saat 14.00’te Şair Dursun Ali Erzincanlı’nın Şiir ve Naat adlı semineriyle ilki gerçekleşecek olan buluşmaları takiben; 14 Nisan Perşembe saat 14.00’te Yazar Fatih Çıtlak Ramazan Sohbetleri, 21 Nisan Perşembe saat 14.00’te Yazar Nurullah Genç İrfan Sohbetleri ve 28 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te Yazar Merve Gülcemal Hanelerde Ramazan semineriyle AKDEM’in konuğu olacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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