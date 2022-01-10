16. Kitap Okuma Yarışması Başlıyor*

Zeytinburnu Belediyesi’nin bir kültür klâsiği haline gelen Kitap Okuma Yarışması’nın başvuru tarihi açıklandı. 10 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında yarışmacı olmak isteyen adaylar; kayıtlı olduğu Bilgi Evi’ne başvuruda bulunabilecek.

Bilgi Evi eğitmenleri gerçekleştirdiği uzun çalışmalar neticesinde yarışmacılar için 21 adet kitap belirledi. 4 grupta değerlendirmenin yapılacağı yarışmaya birinci grupta ilkokul 4 ve 5. sınıflar; ikinci grupta 6, 7 ve 8. sınıflar; üçüncü grupta lise öğrencileri; dördüncü grupta ise yetişkin kitapseverler katılabilecek.

Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nin ortak çalışması ile düzenlenen yarışma ile ilçe halkına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlanıyor.

*TOPLAM 82 BİN TL PARA ÖDÜLÜ DAĞITILACAK*

Yarışmacılar kendi grubu için belirlenen 7’şer kitaptan oluşan eserleri okuyup, kitaplarını Bilgi Evleri’nden ve Gençlik Merkezi’nden ödünç alabilecekleri gibi yazar, yayınevi ve baskı sayısı aynı olmak koşuluyla kendileri de temin edebilecek.

Katılımcılara 5 Mart 2022 Cumartesi günü, belirlenen kitaplardan çoktan seçmeli test yöntemiyle 100 adet sorunun yer aldığı bir sınav yapılacak.

Zeytinburnu halkının büyük ilgi gösterdiği ‘Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren her grubun birincilerine 5 bin, ikincilerine 4 bin, üçüncülerine 3 bin, dördüncülerine 2 bin, beşincilerine bin 500 TL ödül verilirken; 6, 7, 8, 9 ve 10’unculara ise bin TL para ödülü dağıtılacak.

*DERECEYE GİRENLER ‘ÇANAKKALE DOĞA VE TARİH KAMPI’NA GİTMEYE DE HAK KAZANACAK*

Okuma sevgisi oluşturarak merak eden, araştıran, neden sonuç ilişkisi kuran, üretici fikirler geliştirebilen bireylerin topluma kazandırılmasını hedefleyen yarışmada ilk 3’e giren adaylar ayrıca ailelerinden iki kişiyle birlikte Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı ile ödüllendirilecek.

12 Mart 2022 Cumartesi günü Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek törende kazananlara ödülleri; Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından takdîm edilecek.