İ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,73 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,70 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,19 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %27,07 artış gösterdi.

ranları(%), Temmuz 2025

Temmuz 2025 Temmuz 2024 Temmuz 2023 Bir önceki aya göre değişim oranı 1,73 1,94 8,23 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 17,70 21,81 24,27 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 24,19 41,37 44,50 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 27,07 47,55 78,51

TEFE -TÜFE yıllık değişim oranı(%), Temmuz 2025



Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %24,02 arttı

sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %28,30 artış, imalatta %24,02 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %22,10 artış ve su temininde %55,74 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %21,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında %31,35 artış, dayanıksız tüketim mallarında %26,40 artış, enerjide %20,82 artış ve sermaye mallarında %28,34 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2025

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2025





Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,60 arttı



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,67 artış, imalatta %1,60 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %2,21 artış ve su temininde %1,82 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,68 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,31 artış, dayanıksız tüketim mallarında %0,54 artış, enerjide %3,43 artış ve sermaye mallarında %2,53 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Temmuz 2025

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Temmuz 2025





Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 03 Eylül 2025'tir.