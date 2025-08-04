İ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,73 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,70 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,19 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %27,07 artış gösterdi.
ranları(%), Temmuz 2025
|Temmuz 2025
|Temmuz 2024
|Temmuz 2023
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|1,73
|1,94
|8,23
|Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı
|17,70
|21,81
|24,27
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı
|24,19
|41,37
|44,50
|On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı
|27,07
|47,55
|78,51
TEFE -TÜFE yıllık değişim oranı(%), Temmuz 2025
Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %24,02 arttı
sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %28,30 artış, imalatta %24,02 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %22,10 artış ve su temininde %55,74 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %21,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında %31,35 artış, dayanıksız tüketim mallarında %26,40 artış, enerjide %20,82 artış ve sermaye mallarında %28,34 artış olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2025
Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2025
Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,60 arttı
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,67 artış, imalatta %1,60 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %2,21 artış ve su temininde %1,82 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,68 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,31 artış, dayanıksız tüketim mallarında %0,54 artış, enerjide %3,43 artış ve sermaye mallarında %2,53 artış olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Temmuz 2025
Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Temmuz 2025
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 03 Eylül 2025'tir.