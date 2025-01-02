İİMAMOĞLU, İKTİDARA ‘İMZALARI’ HATIRLATTI:ZİHNİNİZDEKİ ENGELLERİ KALDIRIN MİLLETİN LEHİNE İMZALARI ATIN

Yaptıkları yatırımları küçümsemeye ve yok saymaya çalışanların komik duruma düştüğüne vurgu yapan İmamoğlu, “Biz, beş yılı aşkın bir sürede, yaklaşık 65,5 milyar liralık altyapı yatırımı yaptık. Sadece 5 yılda, İstanbul'da, 183 noktada, denizlere ve Boğaz’a karışan atık su süreçlerini önledik. Aynı zamanda 143 noktada da kronik su baskını sorunlarını giderdik.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Fatih - İstanbul

İMAMOĞLU’NDAN İKTİDARA ‘MERTLİK’ ÇAĞRISI:2025 YILINDAN BOL BOL MERTLİK İSTİYORUM

Beş yıllık sürede yaklaşık 65,5 milyar liralık altyapı yatırımı yaptık. İstanbul'un altına, tam 2.650 kilometre atık su ve yağmur suyu kollektör ve şebeke hattı döşedik. 98 derede 78,2 kilometre dere ıslah çalışması yaptık. 20,2 kilometre atık su ve yağmur suyu tüneli inşa ettik. 1096 kilometre içme suyu isale ve şebeke hattı yaptık. 20,6 kilometre içme suyu tüneli inşa ettik. Bizim 5 yılda yaptığımız dere ıslahı, atık su, yağmur suyu, içme suyu hatları ve tüneller, Türkiye’yi en batısından en doğusuna, bir uçtan bir uca kat edebilecek kadar uzundur” bilgilerini paylaştı.

İMAMOĞLU: BU, ZİHNİYET VE İCRAAT DEVRİMİDİR

“Bizimle rekabet etme çabası içerisinde olan sevgili rakiplerimize diyoruz ki; bizimle rekabetinizde yön değiştirin” diyen İmamoğlu, “Yani bizimle rekabeti, bizi engellemek veya başarısız göstermek, hatta dönem dönem siyasetin dışına atma çabasının ötesinde başka bir yere evirin. Bizimle icraatta rekabet için mücadele edin. Millete daha fazla hizmet etmek için mücadele edin. Bu, bence daha mantıklı olur. Bu yeni yılda şunu dua ederek istiyorum ki; sıhhat, sağlık, afiyet, bereket, mutluluk, huzur, adalet istiyorum. Ama bir yandan da akıl, fikir ve mertlik istiyorum 2025 yılından. Bol bol mertlik istiyorum. Mertçe yarış daha keyifli olur” ifadelerini kullandı.

“Finansmanını, projesini hazır ettiğimiz projelerimiz için, yıllardır atmadığınız o imzaları atmanızı diliyoruz” diyen İmamoğlu, “Hem yatırım planında imza bekleyen işlerimizi imzalayın lütfen hem bu tür finansmanımıza destek olacak olan, Hazine onayı gereken rakamları imzalayın. Ve işimizi daha hızlı yapalım ki İstanbul hızla kazansın. Burada şuna bakmayın yani: ‘Ekrem İmamoğlu'nun altında imzası var.’ Ekrem İmamoğlu da fani, diğerleri de fani ama yapılan işler kalıcı. Lütfen kalıcı işlerin var olması konusundaki engelleri, başta zihninizden kaldırın, sonra elinizden onu unutun, kaldırın ve milletin lehine imzaları atın, diye buradan istirham ediyorum” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin köklü kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), tarihi kentin kurulduğu Fatih’te yaşanan su taşkınları ve altyapı sorunlarını çözecek projenin temelini attı. 1 milyar 25 milyon liraya mal olması planlanan projenin temel atma töreni, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, sırasıyla; İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. 2025 yılının ilk temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, sözlerinin başında yurttaşların Regaip Kandillerini tebrik ederken, yeni yıllarını kutladı.

“143 NOKTADA KRONİK SU BASKINI SORUNLARINI GİDERDİK”

İstanbul’un kurulduğu Fatih’in ve kentin tüm ilçelerinin altyapılarına özenle yaklaştıklarının altını çizen İmamoğlu, “Bütün bunlar hem İstanbul'umuzun aleyhine hem çevrenin aleyhine hem cebimizin aleyhine durumlar. İşte bu çalışmalar, kalıcı çözüm getiren çalışmalar. Sadece 5 yılda, İstanbul'da, 183 noktada, denizlere ve Boğaz’a karışan atık su süreçlerini önledik.

O kadar önemli ve çevreci bir yatırımdır ki bu; tarifsiz, değerli bir çalışmadır. Aynı zamanda 143 noktada da kronik su baskını sorunlarını giderdik. Ani yağmur yağışları İstanbul'da daha fazla artmasına rağmen, her geçen yıl aşırı sağanaklar, aşırı yağışlar, bir anda düşen yoğun yağışlar daha fazla artmasına rağmen, su baskınlarını çok daha az duyduğunuzu ve gördüğünüzü biliyorum. Çünkü, benim de en çok takip ettiğim, İstanbul'umuza da hiç yakıştırmadığım görüntülerin başında, su ve sel baskınları geliyor” dedi.

“BU, ZİHNİYET VE İCRAAT DEVRİMİDİR”

Silivri'den Tuzla'ya, Kartal'dan Başakşehir'e, Pendik'ten Fatih'e kadar bütün ilçelerde yaptıkları yoğun altyapı yatırımlarıyla su ve sel baskınlarının çoğunu, “kronik” diye tariflenen noktalarda ortadan kaldırdıklarına vurgu yapan İmamoğlu, “Yıllarca oraları su basar, yıllarca oralar göllenir ve insanlar için can sıkıcı bir durumdur. Bir anda gelen bu baskınların yarattığı moralsizlik, verdiği maddi zarar, ki Allah korusun, dönem dönem can kaybına da sebep olmuş alanlardır. Bu noktada bazen bunu tünelle çözdük, bazen yoğun atık su ve yağmur suyu ayrıştırmalarıyla çözdük.

Bazen dere yataklarında yaptığımız ıslahlarla çözdük ve çözmeye devam ediyoruz. Altyapı sistemiyle ilgili yaptığımız bu çalışmalar ve gösterdiğimiz bu yoğun efor, gerçekten devrim niteliğindedir. Bu, zihniyet ve icraat devrimidir” diye konuştu.

“‘5 YILDA NE YAPILDI, ŞİMDİKİ 5 YILDA NE YAPILDI’ DİYE BAKTIĞINIZDA, FERSAH FERSAH FARKI GÖRÜRSÜNÜZ”

Önceki İBB yönetimleri döneminde, bu anlamdaki altyapı yatırımlarının ihmal edildiğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“5 yıl ilçe belediye başkanlığı yaptım. Sağ olsun, hala danışmanlığımı yapan Ergün Ağabey buradadır. Beylikdüzü'ndeyken, yalvar yakar İSKİ'nin kapısında nasıl dilenci olduğumuzu ben yaşadım. Kendisi de burada deneyimli büyüğümüz. Ve sonuç alamazdık. Yani yapılamazdı, yapılmadı. Performans ortadadır. Yani, ‘5 yılda ne yapıldı, şimdiki 5 yılda ne yapıldı’ diye baktığınızda, fersah fersah farkı görürsünüz.

Bu çok üzücü bir durum. Halbuki daha fazla bütçesi vardı; onu da söyleyeyim. Yani o dönemin parasıyla, İSKİ'nin 2014-19 dönemine bakın, şimdiki rakamla kıyaslanmayacak derecede daha yüksek seviyede bütçesi vardı. Çünkü 1 doların üzerindeydi metreküp fiyatı. 1,2’lere kadar tırmanmıştı hatta.

Bizim ise, bir ara 0,55 cente kadar düştü. Niye dolar bazında söylüyorum? O dönemle geçtiğimiz beş yıl arasında, döviz bazında en az iki kat da maliyet artışı var. Yani 2014-19 bir işin metrekare ya da metretül fiyatıyla, 2019-24 arasında, döviz bazında iki kat fark var. Buna rağmen daha çok iş yaptık. Vallahi de daha çok iş yaptık, billahi de daha çok iş yaptık. Rakamlar da orada. Herkes gidip bakabilir. Bununla tabii ki gururlanıyorum, ama bir yanıyla da görevimizi yaptık.”

“TEŞEKKÜR ETMEKTE HİÇBİR ZAMAN CİMRİ DAVRANMAYIZ”

“O dönem ne ihmal edildi? Bunu elbet sorgulamak lazım” diyen İmamoğlu, “Özellikle altyapı yaptığınızda, eğer yapılanlarda mansapsız, bölgesel ve aynı zamanda yetersiz yapılmış ise, bu da işe yaramıyor. Bu da ayrı sorunlar yaratabiliyor. Tarihi alanların biraz zor imalatı; bunu biliyoruz. Gerekli kurullar ve birtakım kurumlarla ilgili iş birliği konusunda ciddi bir çağrı yaptı değerli Genel Müdürümüz. Doğru haklı. Çünkü zor bir bölge. Mesela, Yenikapı'da Atıksu Arıtma Tesisimizin biyolojik arıtma tesisi olarak sürecini başlatacağımızı ifade etti.

O kapsamda, yıllardır kurullarda uzun süren birçok işlemi sürdü. Yani 5 yıla yakındır. Böylesi bir çaba süreci var. Bu tabii yatırımları da geciktirebiliyor. Bugün gelinen noktada sona gelmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bu manada, özellikle buradan ifade edeyim; iş birliğinden ötürü de sorunların çözümünden ötürü de Fatih Belediyesi'ne de teşekkür ederim.

Burada özenli, karşılıklı, amasız, fakatsız bir iş birliği süreci yönetildi. Bu manada teşekkürü de etmekte hiçbir zaman cimri davranmayız. Tam anlamıyla cesaretle teşekkürümüzü ederiz. Çünkü, milletçe herkes bizden hizmet bekliyor. Biz de milletimize hizmet etmekle mesulüz. Hizmetini yerine getirene de teşekkür etmek, bizim gibi yöneticilerin erdemini gösterir. Bu bakışımızı hiçbir yerde eksik etmedik, etmeyiz” ifadelerini kullandı.

“BIRAKIN 25 YILI, 30-35 YILDA YAPILMAYAN İŞİ, 10 YILDA YAPTIK’ DİYECEK BÜTÜN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMLA…”

“Bu dediğim yatırımların bitmesi halinde, Allah'ın izniyle bu dönemin sonucunda şunu söyleyebilecek değerli hemşerilerim: ‘Bırakın 25 yılı, 30-35 yılda yapılmayan işi, 10 yılda yaptık’ diyecek bütün çalışma arkadaşlarımla da ben, en üst seviyede gurur duyacağım” diyen İmamoğlu, konuşmasının devamında özetle şunları söyledi:

“Aynen bu biçimde ve bu inançla, ‘Tam yol ileri’ diyerek yürümeye devam ediyoruz. Bütün bunları niye anlatıyorum? Açıkçası, her vatandaşımız, ülkemizde her yöneticinin ne yaptığını, ne yapmak zorunda olduğunu, neyi, ne için yaptığını ya da ihmal edilmiş ne varsa, onu bilmek zorunda. Bilmek hakkı var. İşte tam da bu vesileyle hem teknik bilgiyi aktarıyorum hem bir yandan neleri yaptığımızı, neleri yapacağımızı, nelere ne İstanbul için başarmak zorunda olduğumuzu da ifade ediyorum.

Çünkü, bizim vatandaşımız paramızın nereye harcandığını, nereye harcanması gerekirken niçin harcanmadığını, şimdi harcanınca hangi güzel işlerin yapıldığını görmek, bilmek, anlamak zorunda. Hakkınız, ama aynı zamanda zorundasınız. Çünkü, bu soruların cevabını veremeyenler var ise, vatandaşımız, o insanlara da günü geldiğinde hesabını soracak. Sorması için de doğru bilgiye sahip olması lazım.”

“YAPTIKLARIMIZI KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞANLAR KOMİK DURUMA DÜŞÜYOR”

“Bizim bütün bu yaptıklarımızı küçümsemeye çalışanlar, açıkçası yok saymaya çalışanların da komik duruma düştüğünü ifade edeyim. Biz, beş yılı aşkın bir sürede, yaklaşık 65,5 milyar liralık altyapı yatırımı yaptık. İstanbul'un altına, İstanbul’un altına tam 2.650 kilometre atık su ve yağmur suyu kollektör ve şebeke hattı döşedik. 98 derede 78,2 kilometre dere ıslah çalışması yaptık. 20,2 kilometre atık su ve yağmur suyu tüneli inşa ettik. 1096 kilometre içme suyu isale ve şebeke hattı yaptık. 20,6 kilometre içme suyu tüneli inşa ettik.

Bizim 5 yılda yaptığımız dere ıslahı, atık su, yağmur suyu, içme suyu hatları ve tüneller, Türkiye’yi en batısından en doğusuna, bir uçtan bir uca kat edebilecek kadar uzundur. İstanbul'un altyapı sorunlarının çözümü konusunda, hiçbir dönemde, iddia ediyoruz ki, bu kadar üstün bir çalışma performansı gösterilememiştir, çözüm üretilememiştir.

Metro konusunda da durum böyledir. Yeşil alanlar konusunda da böyledir. Ne yazık ki bu dönemin en büyük sorunu olan yoksullukla mücadelede de sosyal projelerde, sosyal desteklerde de durum bu şekildedir. Aklınıza gelebilecek her konuda, bizden önceki uzun iktidar dönemiyle kıyaslanacak işler yapıyor olmanın, yapabilmiş olmanın keyfini yaşıyoruz. Başarmaya da devam edeceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın.”

“ENERJİMİZİN KAYNAĞI, VATANDAŞIMIZIN BİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞU O SICACIK İLGİSİ”

“Biz; israftan uzak, bereketi bol, tasarrufu bol bir bütçe arzusuyla çalışmalarımızı sürdürdük. Milletin parasını, doğrudan millete aktarmanın yol ve yöntemlerini hem güçlendiriyoruz hem kurumsallaştırıyoruz. İsrafı, ihmali tamamen tarihe gömerek; icraati, hizmeti, yatırımı ön planda tutan bir dönemi insanlarımızla buluşturuyoruz.

Onun için bu yolculuğumuz, gerçekten ‘tam yol ileri’, çok yakışan bir slogan. Hızımızı, gayretimizi, inancımızı gösteren bir slogan. Biz çalıştıkça, başardıkça vatandaşımızın bize olan desteğini ve sevgisini görmek de bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnanın bizim en büyük enerjimizin kaynağı da vatandaşımızın bize göstermiş olduğu o sıcacık ilgisidir, temasıdır, desteğidir. Çünkü yaptığımız işin, inanın çok kutsal bir tarafı var. İstanbul, güzel iş yaptığınız zaman kazanıyor. İstanbul kazandığı zaman ülkemiz kazanıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor.”

“BİZİMLE REKABETİNİZDE YÖN DEĞİŞTİRİN”

“Bizimle rekabet etme çabası içerisinde olan sevgili rakiplerimize diyoruz ki; bizimle rekabetinizde yön değiştirin. Yani bizimle rekabeti, bizi engellemek veya başarısız göstermek, hatta dönem dönem siyasetin dışına atma çabasının ötesinde başka bir yere evirin. Bizimle, icraatta rekabet için mücadele edin. Millete daha fazla hizmet etmek için mücadele edin.

Bu, bence daha mantıklı olur. Bu yeni yılda şunu dua ederek istiyorum ki; -az önce söyledim- sıhhat, sağlık, afiyet, bereket, mutluluk, huzur, adalet istiyorum. Ama bir yandan da akıl, fikir ve mertlik istiyorum 2025 yılından. Bol bol mertlik istiyorum. Mertçe yarış daha keyifli olur. Birlikte çalışalım, birlikte konuşalım, birlikte düşünelim, birbirimizi uyaralım.

Milletimizin daha iyi bir tercih yapması için, onlara o fırsatı birlikte verelim. Bu yıl umarım bu aklı görürüz, bu bakış açısını görürüz. En azından finansmanını, projesini hazır ettiğimiz projelerimiz için, yıllardır atmadığınız o imzaları atmanızı diliyoruz.”

“HAZİNE ONAYI GEREKEN RAKAMLARI İMZALAYIN”

“2025’in Ocak ayındayız. Yatırım planı onaylanacak, çıkacak. Yıllardır beklediğimiz önemli işlerimiz var. Anadolu yakasının atık yakma tesisinden Beylikdüzü-Sefaköy- İncirli metro hattına kadar birçok işimizin imzası bekleniyor. Yine aylardır, hatta yıllardır diyebileceğim, kaynağı hazır, tam da bugünün Türkiye'sinde ihtiyaç duyulacak; yani 2-3 yıl ödemesiz payı olan, yurt dışı finansmanı elde edilmiş rakamlara, sadece bakanlık imzası gerekiyor. Bugünün durgun ekonomisinde, Türkiye'nin en fazla ihtiyacı olan şey. 2 yıl, 3 yıl ödemesiz bir paranın ülkeye girmesi, bir kurumun bunu bütçesinden harcamayıp, böyle bir kaynakla harcayıp iş yapan yüklenicisini aktarması, bugünün Türkiye'sinde önemli bir kazanım.

Bunun imzalanmamasının arkasındaki siyasi irade hangi akılsa, vallahi millete ihanet ediyor. Dediğim gibi; hem yatırım planında imza bekleyen işlerimizi imzalayın lütfen hem bu tür finansmanımıza destek olacak olan, Hazine onayı gereken rakamları imzalayın. Ve işimizi daha hızlı yapalım ki İstanbul hızla kazansın. Burada şuna bakmayın yani: ‘Ekrem İmamoğlu'nun altında imzası var.’ Ekrem İmamoğlu da fani, diğerleri de fani ama yapılan işler kalıcı. Lütfen kalıcı işlerin var olması konusundaki engelleri, başta zihninizden kaldırın, sonra elinizden onu unutun, kaldırın ve milletin lehine imzaları atın, diye buradan istirham ediyorum.”

Konuşmaların ardından; CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Parti Meclisi üyeleri Mahir Yüksel, Ozan Işık, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve mahalle muhtarlarının katılımıyla temel atma töreni anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

DOÇ. DR. BAŞA: “ALTGEÇİTLERDEKİ SU BASKINLARI İLE ANA ARTERLERDEKİ TAŞKINLAR ÖNLENECEK”

Doç. Dr. Başa’nın verdiği bilgilere göre; tarihi Fatih ilçesi ve yakın bölgesindeki mevcut altyapı, yağmur suyu kanallarının atık su hatlarına bağlanması nedeniyle, ciddi yük taşıyor ve şiddetli yağışlarda sık sık taşkınlara neden oluyordu. Bu problemin çözülmesini amaçlanan projede, Vatan Caddesi güzergahındaki Likos Deresi'nde kesit yetersizliği ve karmaşık altyapı sistemi nedeniyle, bölgedeki yağmur suyu taşkınlarının önlenmesi için iki adet yağmur suyu tüneli plandı. Bu tünellerden ilki olan Unkapanı-Vatan Caddesi tünelinin imalatı tamamlandı.

Samatya-Vatan Caddesi yönündeki tünel inşaatı ise devam ediyor. Tünellerin tamamlanmasının ardından, yağmur suyu ve atık su kolektörlerinin bağlantıları sağlanarak, yağmur suları büyük oranda bu tünellere yönlendirilecek ve altgeçitlerdeki su baskınları ile ana arterlerdeki taşkınlar önlenecek.

SU BASKINLARINA ÇÖZÜM ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ENGEL

Çalışmalar kapsamında; yıllardır çözülemeyen, kronik hale gelmiş ve her yoğun yağışta su baskını yaşanan Adnan Menderes Vatan Bulvarı, Akşemsettin Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Akdeniz Caddesi, Tatlıpınar Caddesi, Millet Caddesi gibi ana arterler ve diğer cadde ve sokaklarında atık su ve yağmur suyu ayrımı yapılması sağlanacak.

Bölgenin karışık sistem çalışan hatları üzerindeki yağmur suyu yükü kaldırılarak, arıtma tesisine gelen yük azaltılacak. Yoğun yağışlar sebebi ile yukarıda sıralanan cadde ve sokaklarında içinde olduğu 8 ayrı önemli noktada yaşanan su baskınlarına kalıcı çözüm üretilecek. Ayrıştırılan atık su ve yağmur suyu kanalları ile Haliç’e ve Marmara Denizi’ne bölgeden karışan atık sular engellenecek. Böylece bölgede yaşanan su baskınlarının ve atık sulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olacak.

Güncel maliyeti 1 milyar 25 milyon lira olarak hesaplanan proje kapsamında; Fatih İlçesi genelinde, 18 bin 418 metre atık su kanalı, 32 bin 602 metre yağmur suyu kanalı yapılarak, bölgenin altyapısı ayrıştırılacak. Arıtma tesisi üzerindeki atık su yükü azaltılarak, tesiste enerji tasarrufu sağlanacak.

Kanyak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)