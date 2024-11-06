EVDE SATIŞ FİŞİNİ KONTROL EDERKEN 59 TL 35 KURUŞ PARANIN RESTORAN KULLANIM BEDELİ OLARAK ALINDIĞINI GÖRÜNCE FİRMA İLE İLETİŞİME GEÇTİ

Evde satış fişini kontrol ederken 59 TL 35 kuruş paranın Restoran Kullanım bedeli olarak alındığını görünce hemen firmayı arayan Çetiner haksız,hukuksuz ve yersiz olarak bana bilgi vermeden ve onayımı almadan kaş ile göz arasında bir oldu bitti ile aldığınız parayı bana iade etmeniz gerekir diyerek talepte bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Zeytinburnu - İstanbul

Telefon ile konuşan Afiyet Et Çalışan kadın kaba ve kırıcı bir şekilde biz aldığımız hiçbir parayı iade etmeyiz diyerek kabalık yaptığı için 18.07.2024 tarihinde Zeytinburnu Tüketici Hakem heyetine giderek zaten et ürünleri ve pişirme bedeli öderken restorant’ı kullanacağız diyerek ödemesini yaptı.

Restoran Kullanma Bedeli,Asansör Kullanım bedeli, Mescit’de namaz kılma bedeli veya bebek emzirme ücreti gibi isimler adı altında müşteriyi dolandırmaya yönelik işlemlerin olmayacağı malumdur.

ZEYTİNBURU TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPARAK AYNEN ŞUNU SÖYLEMİŞTİR…

“Zeytinburnu Tüketici Hakem Heyeti’ nin’de kararında yazdığı üzere “Restoran Kullanım Bedeli’nin Hangi Kanun Ve Yönetmenliklere Dayandırılarak Müşteriden Alındığını Gösterir Resmi Bir Belgenin Heyete Sunulmadığından” Davalı HAKLI bulunmuş ve haksız olarak alınan 59 TL 35 kuruş para ilgili firma tarafından PTT havalesi ile iade edilmiştir.

NORMAL BİR MANTIK İLE DÜŞÜNÜRSEK İLGİLİ FİRMANIN MÜŞTERİSİNDEN ÖZÜR DİLEYEREK KUSURA BAKMAYIN SİZİ ÜZDÜK YİNE BEKLERİZ DEMELERİ GEREKİR DEĞİL Mİ ? PEKİ FİRMA NE YAPTI ?

Normal Zeytinburnu Tüketici Hakem Heyetinin hiçbir belgeye dayanmayarak kendi kafanızda icat ettiğiniz bir ücreti müşteriden alamazsınız iade edin kararını yerine getiren Afiyet Et haksız ve hukuksuz alınan 59 lira 35 kuruş paraya iade etmesi için işimizi gücümüzü bırakarak Tüketici Hakem heyetine giderek ciddi bir maddi ve manevi zahmete katlanarak dilekçe yaz,sıra bekle vs.vs. zahmetine haksızlığa boyun eğmemek için katlandık.

GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER ŞUNLARI SÖYLEDİ ;

“Ben Zeytinburnu Tüketici Hakem Heyeti kararı gereği Afiyet Et hatasını anlayarak parayı iade edip hakla ilişkiler birimi de beni arar özür dileyerek size böyle bir şey yaşattığımız için özür dileriz demesini beklerken BAKIRKÖY 8.TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN 2024/354 ESAS SAYILI DOSYASI İLE Dava açıp ilgili kararın iptal edilmesini isteyerek müşterisi olan şahsımı ikinci kez mağdur etmişlerdir.

06.11.2024 tarihide Bakırköy Adliyesine Giderek dilekçe vermek için tam bir saat araç park yeri aradım.

Adliyeye kamer dahil üzerimizdeki perdesü, ceket, kemer vs. çıkararak bir çok zahmete katlanıp binadan içeri girdim.

Danışmada 8.Tüketici Mahkemesi nerede diye sorduğumda o Yenibosna’da yer alan Ek bina dedi.

Yine araç park zahmetinden sonra Ek binanın 4.katında yer alan ilgili mahkemenin kalemine gittim orada dilekçeyi bize değil giriş kattaki ÖN BÜROYA Vereceksiniz dendi.

Mecbur giriş kata inip ön büroya AÇILAN DAVAYA DiLEKÇEMİZİ SUNMAK İÇİN Memur’ a takdim ettim.

İlk kez dilekçe veren birisi olarak vezneyi gidin 400 TL ödeyin dekontu getirin demiştir.

Normalde davayı açan taraf masraflar için avans hesabına para yatırır kazanırsa karşı taraftan alırken burada farklı bir yöntem ile karşılaştık.

Afiyet Et Dava açarak beni bezdireceğini düşünüyor. Zaten serbest piyasa gereği ürünlerinizin ve pişirme bedelini kendiniz belirliyorsunuz.

Her Müşterinizin birer saat restorantınızı kullacak diye gerekli hesaplamaları yapıp ürün fiyatlarına bütün masraflarınızı dahil ediyorsunuz neden ayrıca müşterilerinizi aptal yerine koyup nereden uyduğunuz belli olmayan RESTORAN kullanım bedeli tahsil ederek neyin peşindesiniz ?

BURADA 59 LİRA.35 KURUŞUN PEŞİNDE OLMADIĞIMIZ AÇIKTIR O PARAYI İHH’NIN KUMBARASINA ATTTIK ZATEN…

Amacım özellikle Pandemiden sonra başta restorantlar olmak üzere birçok kurumun yeni yeni isimler ile halkı kazıklamak için uydurdukları isimler ile aldıkları paralara dur demek için bu mücadeleyi yapıyoruz.

İŞTE BAKIRKÖY 8.TÜKETİCİ MAHKEMESİNE SUNDUĞUMUZ DİLEKÇEMİZİN ÖRNEĞİ …

BAKIRKÖY 8.TÜKETECİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI : AFİYET ET VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

DOSYANO : 2024 / 354 ESAS

VEKİLİ : AV.ÖMER FARUK BAYRAK

DAVALI : HÜSEYİN ÇETİNER T.C.NO: 27…..68

DAVACI’NIN. DİLEKÇESİNE CEVABIMIZDIR

1-Zeytinburnu Tüketici Hakem Heyeti’ nin’de kararında yazdığı üzere “Restoran Kullanım Bedeli’nin Hangi Kanun Ve Yönetmenliklere Dayandırılarak Müşteriden Alındığını Gösterir Resmi Bir Belgenin Heyete Sunulmadığından” Davalı Olarak haklı bulundum ve Haksız olarak alınan 59.35 kuruş tarafıma PTT havalesi şeklinde iade edildi….

2-Davacı dilekçesinde müvekkil şirketin internet sitesindeki hakkımızda bölümündeki yazıyı kopyalayıp kes yapıştır yaparak Mahkeme dilekçesinde bile müvekkiline hoş görünme gayretine girmiştir.

3-Biz Afiyet Et’e hiç bir zaman kasap diye gitmedik 17 yıldır zaman zaman gider etimizi alıp et ve pişirme bedelini ödeyerek hizmetimizi alıyorduk. Ancak pandemiden sonra bir çok restoran kendi uydurma isimlerle kanunsuz şekilde ücretler icat ederek halkı Mağdur etmişlerdir. Restoran bölümü olmasaydı neden Kayaşehir’den Ziya Gökalp Mahallesine kadar onlarca kasap geçip Afiyet Et’e gidelim ? Biz Restoran bölümü var diye gittik ve son zamanlara kadar olmayan Restoran kullanım bedeli ile ilk kez karşılaştık. Hiçbir zaman bu bedeli kabul etmedim. Önceden de biz restoran kullanım bedeli alıyoruz denmedi. Biz alışverişimizi yapıp yemeğimizi yedikten sonra akşam eve gidince satış fişinde 59.35 TL Restoran kullanım bedelini görünce telefon ile arayıp HAKSIZ VE KANUNSUZ OLARAK BENDEN ALINAN BU HAKSIZBEDELİN İADE EDİLMESİNİ İSTEDİM.TELEFONA BAKAN KADIN GAYET KABA VE KÖTÜ BİR ŞEKİLDE KONUŞUNCA Zeytinburnu Tüketici Hakem Heyetine şikayette bulundum ve yapılan Çalışmalarda haklı olduğuma karar verildi ve haksız alınan bedel PTT Aracılığı ile tarafıma iade edildi. AFİYET ET HAKSIZ BİR BEDEL ALARAK BİZİ MAĞDUR ETTİ.BU SEFERDE 59.35 KURUŞ İÇİN BİZİ MAHKEME KAPILARINDA UĞRAŞTIRARAK DAHA DA MAĞDUR OLMAMIZI SAĞLIYOR.

4-Sorumlu bir gazeteci yazar olarak okurlarıma ve izleyicilerime haksızlık ile savaşmalarını öğütlerken kendimiz Keyfi bir haksızlık karşısında sussaydık bu doğru olmazdı.

5- Maliye Müfettişleri marifeti ile bahse konu haksız kazanç elden firmanın yazar kasa satış fişleri ve faturaları üzerinde bir inceleme yapılarak haksız olarak halktan alınan RESTORAN kullanım bedellerinin hesaplanıp çıkan bedelin yarısının her sene 500’den fazla zeki ve Akıllı Üniversite öğrencilerine burs veren MALATYA İZOLLU VAKFINA diğer yarısını da Ülke savunmasında şehit olan Mehmetçiklerimize katkı sunan Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfına bağışlaması için karar verilmesini talep ediyorum.

Haksız bir kazanç alarak bizi Mağdur eden Davacı bu kez de bu davayı açarak bizi daha da mağdur etmiştir. Tüketici Hakem heyetinin kararının doğru olduğu tezinden hareketle DAVANIN REDDİNE VE BÜTÜN MASRAFLARIN DAVACI ÜZERİNE BIRAKILMASINI SAYGILARIMLA ARZ VE TALEP EDERİM.06.11.2024

HÜSEYİN ÇETİNER

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajans (İTHA