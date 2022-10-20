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Adile Mermerci Anadolu Lisesi’nde Erasmus+ Coşkusu

Ülkemizin köklü ve başarılı eğitim kurumlarından biri olan Adile Mermerci Anadolu Lisesi akademik çalışmaları yanında Erasmus+ kapsamında da çok sayıda proje yürütmekle ön plana çıkıyor. Okulda 10-14 Ekim tarihleri arasında Be Green isimli proje kapsamında yapılan çalışmalar ise tam anlamıyla göz doldurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ekim 2022 Perşembe 13:27
Adile Mermerci Anadolu Lisesi’nde Erasmus+ Coşkusu
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Fransa, İtalya, İzlanda, Yunanistan ve Bulgaristan’dan misafir öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı proje çalışmaları için İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Zeytinburnu Belediyesi, Atatürk Arboretumu ve İstanbul Akvaryum’dan destek alındı.

Okul müdürü Yunus Özbek, Adile Mermerci Anadolu Lisesi’nin İstanbul’daki çok sayıda üniversite ile protokolü bulunduğunu ve eğitim kalitesi noktasında Avrupa’daki çoğu liseden daha kaliteli bir eğitim verdiğini ifade etti. Avrupalı partner okullarla ortak çalışmaların okula yeni tecrübe ve imkanlar kazandırdığını, bu tür projelerin sayısını arttırmaya çalıştıklarını ve amaçlarının kaliteyi ve devamlılığı sağlamak olduğunu söyledi.

Proje ekibinden; Rehber Öğretmen Mustafa Tunç, Coğrafya Öğretmeni Meltem Geveli, Biyoloji Öğretmeni Özlem Çakır ve İngilizce Öğretmenleri Sevil Taşkın ve Hamide Kara ise; Be Green’in, çevre kirliliği, biyoçeşitlilik, mimari, tarım, orman, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji gibi pek çok konuyu içeren kapsamlı bir proje olduğunu söylediler. Türkiye’deki kısımda Biyoçeşitlilik ve Çevre Kirliliği konularını merkeze alarak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Haftanın dolu dolu geçtiğini ifade etti. Öne çıkan çalışmalar arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özlem Karahan Özgün’ün okulda yaptığı “Sürdürülebilirliğe giden yeni bir yol: Biyorafineriler” isimli seminer, Zeytinburnu Belediyesi’ne bağlı Çevre ve İklim Değişikliği Merkezi ve Tıbbi Bitkiler Bahçesinin ziyareti ve burada yapılan uygulamalar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya bağlı Orman Fakültesi ziyareti ve burada Dr. Safa BALEKOĞLU tarafından ağaçlandırma konusunda gerçekleştirilen bilgilendirme, Atatürk Arboretumu ziyareti, İstanbul Akvaryum ziyareti ve okulun hobi bahçesinde yapılan kışlık sebze ekimi etkinlikleri olduğunu, misafir öğrenci ve öğretmenlerin büyük bir memnuniyetle ayrıldıklarını söylediler.


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