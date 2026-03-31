KENDİSİ DE BAĞ KUR MAĞDURU OLAN GAZETEMİZİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER ŞUNLARI SÖYLEDİ…

“Erdoğan 14 Mayıs 2023 Genel seçiminden aylar önce Bağ Kur’lu esnafımızın yanında çalışanlar 7.200 gün pirim ile emekli olurken aynı işi yapan Bağ Kur’lu dan emekli olmak için 9.000 gün pirim istemek adil değil.

Çıkaracağımız yasal düzenleme ile canlı yayında yaptığı konuşmada Bağ Kurlu’ da 7.200 gün ile emekli olacak diyeli 4 sene geçti.

Benim şu an 9.200 gün pirimim var EYT yi sadece 13 ay kaçırdım. Benim yanımda çalışanlar 5.700 gün ile 43 yaşında emekli olurken ben şuan 54 yaşındayım.9.200 gün pirim gün sayım var.

Bana hem aylık 10.150 TL pirim ödeyeceksin deniyor hem de en düşüğünden olsa aylık 20.000 TL maaş kaybı yaşayacaksın deniyor. Daha dün Mart 2026 ayına ait Bağ Kur pirim borcum için 10.150 TL ödedim.

Zaten ahlaki olarak EYT için çıkarılan yasa ile beraber o emekli edilenlere göre kaç ay geç işe başlamış isek bizim de o süre dolunca emekli olmamız gerekirdi. Böyle olsaydı ben ocak 2024’de emekli olacaktım.

Yani bugün itibari ile 26 aydır hem aylık en düşüğünden bile olsa 20 bin TL emekli maaşı alırdım hem de aylık 10.150 TL pirim ödüyor olmayacaktım.

Hükümetin seçim bazlı aldığı siyasi karardan dolayı maddi ve manevi olarak çok mağdur edildim.

Kaldı ki EYT mağduriyeti bir yana Erdoğan kendisi bundan tam 4 sene önce yani 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinden aylar önce Bağ Kur’lu da 7.200 gün ile emekli olacak dedi. O zaman nasıl ki EYT’ de yaş kriterine bakılmadan da 7.200 pirim gününü tamamlayan bütün Bağ Kurlular hemen emekli edilerek 4 senedir bize yaşatılan mağduriyete son verilmelidir.

Hem ciddi bir haksızlık giderilecek hem de Erdoğan 4 sene önce verdiği sözünü geçte olsa yerine getirmesi artık sağlanmalıdır şeklinde konuşan Hüseyin Çetiner bu tür haksız uygulamalar hem toplumun birbirine düşmanca bakmasını sağlıyor hem de zaten yanlış olan bir şey olduğundan dolayı hemen düzeltilmesi gerekir dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)