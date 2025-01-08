SARIYER BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ FERDİ TÜRK ŞUNLARI SÖYLEDİ …

“Öncelikle sizi ziyaret etme talimatını bizlere veren Sarıyer Belediye başkanımız sayın Mustafa Oktay Aksu başkanımızın selamlarını size ve çalışma arkadaşlarınıza getirdik.

Başkanımız 10 Ocak Çalışan gazeteciler gününüzü kahvaltılı bir toplantı veya çiçek göndererek değil farklı olsun düşüncesi ile bizlere basın kuruluşlarımızı yerinde ziyaret etme talimatı verdi.

Bizde bir planlama yaparak 8 Ocak’ta başlayıp 10 Ocak’ta bitecek bir çalışma yaparak gününüze 2 gün kala sizleri ziyaret ederek gününüzü kutlamaktan dolayı çok mutluyuz…

Sarıyer Belediyesi basın büro çalışanı gazeteci Fidan Uğur’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günümüzü kutladı.

İSTANBUL TİMES MEDYA GRUBU İMTİYAZ SAHİBİ GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER’DE ŞUNLARI SÖYLEDİ…

Ferdi Türk müdürüm ve Fidan hanım’a 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günümüzü kutlamak için nazik bir ziyarette bulukları için teşekkür ederim.Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu’nun çalışmalarını yakından takip ediyorum.Başkan başarılı çalışmalar yapıyor.Bizde bu başarıları zevkle yayınlıyoruz. Bugün burada Sarıyer İlçe temsilcimiz ve yöneticimiz Nurettin Koç son anda sağlık sorunlarında dolayı burada olamadığı için sizler selamı var diye Çetiner konuklarına Malatya kayısısı ikram ederek Sarıyer,İstanbul ve ülke gündemi hakkında konuşuldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)