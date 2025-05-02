GERÇEK: İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, emniyet ifadesindeki beyanı açıktır:



“Sayın Ekrem İmamoğlu, meslek hayatımda en rahat çalıştığım, kariyere ve kurumsal bilgiye önem veren bir belediye başkanıdır. Allah şahittir ki, genel müdür olarak şahsıma hiçbir zaman kanunsuz bir emir vermemiştir.” demiştir.

Bu ifade ortadayken, “Şikayetçiyim” başlığıyla yayın yapmak, sadece etik dışı değil açıkça halkı yanıltma ve itibar suikastı girişimidir.

Gazetecilik değil, propagandadır. Bilinçli ve kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmak, suçtur.

Bu ağır çarpıtma nedeniyle ÜLKE TV hakkında yalan haber ve kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle gerekli tüm hukuki işlemler başlatılmıştır. Gerçeği çarpıtan, kamu görevlilerinin ifadelerini bile isteye tersine çeviren hiçbir medya kuruluşu bu yalanlarının hesabını vermekten kaçamayacaktır.