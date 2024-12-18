2017’DE BAŞLANIP, 2018’DE DURDURULMUŞTU ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI’NDA GERİ SAYIM BAŞLADI 2025 YILI SONUNDA HİZMETE ALINMASI PLANLANIYOR İMAMOĞLU: HALA İMZALANMAYAN HAZİNE ONAYLARINA RAĞMEN BİTİRİP, SONUCUNU VATANDAŞLARIMIZLA GURURLA PAYLAŞACAĞIZ

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; 3 ilçeden geçecek, 11 istasyonlu, 13 kilometrelik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda incelemelerde bulundu. Hattı, sıfıra yakın bir seviyede alıp, yüzde 90’lar seviyesine getirdiklerini belirten İmamoğlu, “İnşallah zor zamanda, zor koşullarda, zor finansallarda, hala imzalanmayan Hazine onaylarına rağmen bitirip, sonucunu vatandaşlarımızla gururla paylaşacağız” dedi. Hattın, 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Ümraniye - İstanbul

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nın Kazımkarabekir İstasyonu’nda, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile birlikte incelemelerde bulundu. İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Ceyhun Avşar’dan hattın geldiği aşamalar, yapılacak imalatlarla ilgili bilgiler alan İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirmelerini de aynı istasyonun peron katında yaptı.

“SADECE FİNANS ŞEHİR’DEKİ İSTASYON DURAĞI KABA İNŞAATI VARDI”

Hattın Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerini birbirine bağlayacağını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi: “Çok önemli istasyonları var. Tavşantepe ve Kadıköy hattının bağlantısı, burayla eklentili olacak Yeni Sahra'da. Güneyde var olan, Kadıköy'ü etkileyen giriş-çıkışı, aynı zamanda kuzeyden de bir giriş-çıkış sağlayarak, Ataşehir'e de ayak basmış olacağız. Tabii aynı zamanda Finans Şehir’in önemli bir raylı sistemi. Aldığımızda, diyebiliriz ki, sadece Finans Şehir’deki istasyon durağı kaba inşaatı vardı. Onun dışında bir nevi sıfırdan başladığımız bir hat bu. Bugün geldiği seviyeyi görmek önemli.

Yüzde 90’lara yaklaştı. Önümüzdeki sene güzel bir hattımız açılacak. Ama gittiği her yerde de bir istasyon estetiğini de yakalayacağız. Mesela burada… Ümraniye son durağımız burası bizim. Kazım Karabekir Mahallesi’ndeyiz. Burada istasyonda bir kreşimizi yerleştiriyoruz ve çevreyle uyumlu, çocuk oyun alanları yerleştiriyoruz. Yani mahalleyi canlı tutacak bir mekansalı tasarlanıyor.

Aynı şeyi 60. Yıl Parkı’nda, Göztepe'de yaşatacağız. Aynı şeyi yine diğer istasyonlarda da farklı fonksiyonlarla, o yere uygun, vatandaşla uyumlu bir hat oluşturmuş oluyoruz. Hatta kattığımız o yeni yüzü hissettiren bir boyutuyla, seneye buluşacağımız ve böyle hani bitişini iple çektiğimiz tatlarımızdan birisi.

İnşallah zor zamanda, zor koşullarda, zor finansallarda, hala imzalanmayan Hazine onaylarına rağmen bitirip, sonucunu vatandaşlarımızla gururla paylaşacağız. Emeği geçen bütün yüklenicilere, çalışma arkadaşlarıma ve gördüğünüz kıymetli emekçilere teşekkür ediyorum. Allah tamamına erdirsin.”

2017’DE YAPIMINA BAŞLANDI, 2018’DE DURDURULDU

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı, Anadolu yakasının doğu-batı yönündeki toplu taşıma koridorlarını, kuzey ve güneye bağlayan hızlı toplu taşıma koridorlarından birisi olarak hizmet verecek. 2017 yılında ihale edilen projedeki çalışmalar, 2018 sonunda durduruldu. İmamoğlu başkanlığındaki yeni İBB yönetimi, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile yapmış olduğu finansman temini hususundaki görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı. Böylece projedeki çalışmalar, 20 Ekim 2019 tarihi itibariyle yeniden başlatıldı. Hattın fiziki ilerlemesi yüzde 61 seviyesindeyken, 2025 yılının ortasında hattın tamamının yolculu işletmeye alınması hedefleniyor. Projeye bugüne kadar toplam 400 milyon € kredi temin edildi.

GÜNDE 400 BİN YOLCU TAŞINACAK

Günde yaklaşık 400 bin yolcunun seyahat edeceği hat; açıldığında, Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/ Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak. Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 21 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 44 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.

Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)