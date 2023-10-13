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Yapay Zeka Teknolojisi Çocuklarımızı Geleceğe Hazırlıyor!

Çocukların telefonlardan uzaklaştırılması ve farklı dilleri öğrenmelerinin daha erişilebilir hale gelmesi için yeni bir teknolojik adım atılıyor. Yapay zeka ve taşınabilir mini bilgisayarlar, dil öğrenimini daha eğlenceli ve etkili hale getiriyor. Dijital nesiller, artık yapay zeka ile farklı dilleri diledikleri zaman ve yerde öğrenme fırsatına sahip olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 10:50
Yapay Zeka Teknolojisi Çocuklarımızı Geleceğe Hazırlıyor!
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Günümüzün hızla değişen teknolojik ortamında, çocukları telefonlardan uzaklaştırmak ve onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak daha önemli hale geliyor. Bu bağlamda Dijital Gen, yapay zeka ile dil öğrenimi konusundaki Ar-Ge çalışmalarına resmi olarak başladığını duyurdu. Bu yeni adım, geleceğin liderleri için dil öğrenimini daha erişilebilir ve ilgi çekici hale getirmeyi amaçlıyor.

Yapay zeka destekli taşınabilir mini bilgisayarlar, çocukların dil öğrenimini oyunlaştırmak ve kişiselleştirmek için kullanılacak. Bu teknoloji sayesinde her birey, birbirinden farklı birçok dili konuşabilme fırsatına sahip olacak. Ar-Ge çalışması, uluslararası iletişimi kolaylaştırmak ve bu konuda ulaşılabilirliği artırmayı planlıyor.

Dijital Gen kurucusu Sercan Kasım, bu gelişmenin geleceğin nesilleri için heyecan verici bir fırsat sunduğunu belirtti. "Yapay zeka ile dil öğrenimi, çocukların dil bilgisi yeteneklerini artırırken aynı zamanda teknolojiye olan ilgilerini de geliştiriyor. Yapay zeka teknolojisi ile geleceğin teminatı olan çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayarak, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz" dedi.

Dijital Gen bu teknolojiyi daha fazla kişiye ulaştırmak için çalışmalarını sürdürerek dil öğrenimini eğlenceli ve verimli bir deneyim haline getirmeyi hedefliyor.

Kaynak:İstanbul Times  Haber Ajansı(İTHA)

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