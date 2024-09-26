Xiaomi, en yeni AIoT serisini Türkiye'de tüketicilerin beğenisine sundu. Xiaomi 14T Serisinin Berlin'de yapılan lansmanında tanıtılan kapsamlı ürünler, çeşitli yaşam tarzlarına hitap eden yenilikçi çözümlerle akıllı teknolojinin kusursuz entegrasyonu yoluyla günlük yaşam kalitesini bir üst düzeye taşıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Xiaomi Buds 5 Hareket Halindeki Profesyoneller İçin Üstün Ses Kalitesi Sunuyor

Hareket halinde yaşam tarzına sahip genç profesyoneller için tasarlanan Xiaomi Buds 5, üstün ses, kalite ve konfor sağlayarak hem iş hem eğlence için ideal bir seçenek oluşturuyor. Üstün ses kalitesiyle dikkat çeken kablosuz kulaklık, müzik tutkunlarına, fitness meraklılarına ve günlük rutinleri için güvenilir ses cihazlarına ihtiyaç duyan profesyonellere hitap ediyor.

Xiaomi Buds 5, 3,819 TL fiyatıyla satışa sunuldu.

Xiaomi Smart Band 9 ile Fitness Yolculuğunuzu Kişiselleştirin

Şık ve renkli bir metalik çerçeveye sahip olan Xiaomi Smart Band 9, kişiselleştirme için çeşitli aksesuarlar sunuyor. 21 güne kadar pil ömrü ve 150'den fazla spor modu desteği ile aktif yaşam tarzlarına uyacak şekilde tasarlanan cihaz, gelişmiş sağlık verileri sağlamak için yükseltilmiş çok yönlü uyku izleme, geliştirilmiş kalp atış hızı ve SpO₂ izleme özellikleri içeriyor.

En yüksek parlaklığı 1200 nit olan 1,62 inç AMOLED ekranı, otomatik parlaklık ayarlama özelliği sayesinde doğrudan güneş ışığı altında bile kesintisiz etkileşim ve net görünürlük sunuyor. Kordon, ilk kez Gece Yarısı Siyahı, Buzul Gümüşü, Mistik Gül ve Kutup Mavisi gibi çeşitli renklerde alüminyum alaşımlı çerçeveler içeriyor. Cihaz, kişiselleştirme için şık kayışlarla eşleştiriliyor. Kişisel fotoğraf kullanma seçeneği de dahil olmak üzere 200'den fazla özelleştirilebilir saat kadranı ile Xiaomi Smart Band 9, kullanıcıların kişiliklerini ifade etmelerine olanak tanıyor.

Titan renginde satışa sunulan Xiaomi Smart Band 9, 1,359 TL fiyatıyla satışa sunuldu.

Xiaomi Watch 2 ile Bağlantıda ve Aktif Kalın

Gücünü Google Wear OS'tan alan Xiaomi Watch 2, anı yaşarken Google Haritalar, Google Pay ve Google Asistan gibi favori Google uygulamalarınızla güncel kalmanızı sağlıyor. Çift çekirdekli mimarisi, daha düşük güç tüketimiyle yüksek performans sağlayarak 65 saate kadar pil ömrü ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 2GB RAM, 32GB depolama alanı ve 495 mAh pille saat, 160'tan fazla spor modunu destekliyor, doğru egzersiz verileri ve konum takibi sağlıyor. Ayrıca, kalp atış hızı, kandaki oksijen düzeyi ve stres takibi için 12 kanallı PPG takibi yapıyor. Bunların yanı sıra düşme algılama ve 5ATM suya dayanıklılık gibi acil durum özellikleri de içeriyor.

Titan renginde satışa sunulan Xiaomi Watch 2, 7,499 TL fiyatıyla satışa sunuldu.

Redmi Buds 6 Lite ile Yüksek Kaliteli Sesin Keyfini Çıkarın

Redmi Buds 6 Lite, zengin akustik sağlayan 12,4 mm titanyum diyaframlı sürücüsüyle birinci sınıf bir ses deneyimi sunuyor. 40 dB'e kadar geniş frekanslı aktif gürültü engelleme ve çift mikrofonlu yapay zeka gürültü azaltma özellikleriyle gürültülü ortamlarda bile net görüşmeler sağlıyor. Kullanıcılar, kullanım süresi şarj kutusuyla birlikte 38 saate kadar uzayan cihazla gün boyu müziğin keyfini çıkarıyor. Ek olarak, kulaklıklar Earbuds uygulaması aracılığıyla kullanılabilen dört ekolayzer ayarı ve bir özelleştirilebilir seçenekle kullanıcıların dinleme deneyimlerini kişiselleştirmelerini sağlıyor. İster gürültülü bir trende ister kalabalık bir caddede olsun, gelişmiş gürültü engelleme özelliği her zaman, her yerde huzurlu bir ortam oluşturuyor.

Redmi Buds 6 Lite, 849 TL fiyatıyla satışa sunuldu.

Bütçe Dostu Redmi Buds 6 Play Herkes İçin İdeal Bir Seçenek

Redmi Buds 6 Play, öğrenciler ve uygun fiyatlı ancak yüksek kaliteli kablosuz kulaklık arayanlar için mükemmel bir seçenek oluşturuyor. Çeşitli görevleri gerçekleştirmek için tasarlanan bu kulaklıklar, ders çalışma, çevrimiçi dersler, oyun oynama ve sosyalleşme ile ilgilenen kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Oyuncular için düşük gecikmeli ses, daha akıcı bir oyun deneyimi sağlayarak sürükleyiciliği artırıyor.

Redmi Buds 6 Play, 469 TL fiyatıyla satışa sunuldu.

Xiaomi Robot Vacuum S20 ve Xiaomi Robot Vakum S20+ Ev Temizliğini Zahmetsiz Hale Getiriyor

Xiaomi Robot Vacuum S20 ve Xiaomi Robot Vacuum S20+, rahatlık ve verimliliğe değer verenler için harika bir seçenek olarak öne çıkıyor. Xiaomi Robot Vacuum S20, 5000Pa emiş gücüyle her türlü kiri çekiyor. 400 ml toz ve 270 ml su haznesiyle kullanıcılar, sık sık toz haznesini boşaltmak veya su haznesini doldurmak zorunda kalmıyor. En son lazer navigasyon teknolojisi ile donatılmış bu robot süpürge, geleneksel vSLAM ve atalet navigasyon sistemlerini geride bırakarak son derece hassas konumlandırma ve doğru ölçümlerle kusursuz bir şekilde çalışıyor.

Xiaomi Robot Vacuum S20+, 6000Pa yüksek emiş gücü sayesinde zemindeki tüm kirleri, saçları ve ince tozları çekerek detaylı bir temizlik sunuyor. 5200 mAh pil ile donatılan S20+, 170 dakikaya kadar kesintisiz temizlik sağlıyor. Akıllı halı algılama ve otomatik paspas pedi yükseltme özelliği sorunsuz geçişler sağlarken, gelişmiş engellerden kaçınma teknolojisi ve 360° lazer navigasyon, optimum rotaları doğru bir şekilde haritalayıp planlayarak temizliği verimli ve sorunsuz hale getiriyor.

Xiaomi Robot Vacuum S20, 11,999 TL, Xiaomi Robot Vacuum S20+ ise 14,999 TL fiyatıyla siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunuldu.

Her Yüzeyde Etkili Sonuç: Xiaomi Trueclean W20 Wet Dry Vacuum

Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum, süpürme, paspaslama ve kendi kendini temizleme işlemlerini tek bir verimli cihazda birleştirerek hem ıslak hem de kuru kirlerin tek seferde kolayca temizlenmesini sağlıyor. İnatçı kirleri kolaylıkla temizlemek için tasarlanan silindir fırçası, 500 rpm hızında çalışıyor. Gerçek zamanlı su akışlı kendi kendini temizleme sistemi ile donatılan süpürgenin temizleyicisi, kir ve saçları fırça çubuğundan etkili bir şekilde çıkarmak için yoğun şekilde yerleştirilmiş dişleri kullanıyor ve dolanmayı en aza indiriyor.

Yüksek hızlı bir motordan gücünü alan süpürge, 15.000Pa yüksek emiş gücüyle dikkat çekiyor. 2500mAh pil ile 30 dakikaya kadar sürekli kullanım sağlayan Truclean W20, büyük evler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Cihaz ayrıca verimli ve kesintisiz temizlik için 550 ml kirli su ve 780 ml temiz su haznesi içeriyor.

Xiaomi Trueclean W20 Wet Dry Vacuum, 9,999 TL fiyatıyla satışa sunuldu.

Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Sağlığı Koruyor ve Alerjenleri Azaltıyor

Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner, sağlığa duyarlı ve alerjisi olan kullanıcılar için özel olarak tasarlandı. Özellikle küçük çocukları olan ebeveynler ve evcil hayvan sahipleri için evdeki alerjenleri etkili bir şekilde azaltarak daha sağlıklı bir yaşam alanı sağlıyor. Dakikada 12.000 atım, 254nm UV ışığı ve 12.000Pa yüksek emiş gücüyle yatak takımlarınızı sterilize ederken akarları, tüyleri ve tozları temizliyor. Ayrıca, nemi kurutmak için 50°C sıcak hava vererek yatak takımınızın temiz ve kabarık kalmasını sağlıyor. Sadece 1,63 kg ağırlığında olan cihaz, tek elle kolayca kullanılabiliyor ve detaylı temizliği hızlı ve zahmetsiz hale getiriyor.

Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner, 4,999 TL fiyatıyla satışa sunuldu.