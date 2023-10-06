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Siber casusluk sınır tanımıyor

ESET araştırmacıları, İspanya’da bir havacılık-uzay firmasına yapılan Lazarus saldırısını açığa çıkardı. Saldırganların, ESET tarafından LightlessCan adı verilen ve yeni keşfedilen bir arka kapı dahil olmak üzere birçok araç kullandığı ortaya çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 10:01
Siber casusluk sınır tanımıyor
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Kuzey Kore bağlantılı Lazarus grubu operatörleri, geçtiğimiz yıl Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarının sahibi olan Meta için bir işe alım uzmanını taklit ederek giriştikleri başarılı bir kimlik avı (spear phishing) saldırısının sonrasında firmanın ağına erişim sağladı. Saldırının nihai hedefi ise siber casusluk olarak kayıt altına alındı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Sahte işe alım uzmanı, kurban ile LinkedIn profesyonel sosyal ağ platformunun sağladığı bir özellik olan LinkedIn Messaging üzerinden iletişime geçti. Kurbana işe alım sürecinin bir parçası olarak gerekli olduğu söylenen iki kodlama testi gönderdi. ESET Research, etkilenen havacılık-uzay şirketiyle yapılan işbirliği sayesinde ilk erişim adımlarını yeniden oluşturarak Lazarus tarafından kullanılan araç setini analiz edebildi. Grup birden fazla şirket çalışanını hedef aldı.

Lazarus, kurbanların sistemlerine birden çok veri yükü gönderdi. Bunlardan en önemlisi, daha önceden kayıt altına alınmamış olan ve LightlessCan adı verilen karmaşık bir uzaktan erişim truva atı (RAT). Truva atı, çok çeşitli yerel Windows komutlarının işlevlerini taklit eder ve genellikle gürültülü konsol yürütmeleri yerine RAT'ın kendi içinde gizli olan yürütmeye ile saldırganlar tarafından kötüye kullanılır. Bu stratejik değişiklik, gizlilik özelliğini geliştirerek saldırganın faaliyetlerini tespit etmeyi ve analiz etmeyi daha zorlu hale getiriyor.

Saldırıyı açığa çıkaran ESET araştırmacısı Peter Kálnai şunları söyledi, “Bu saldırının en endişe verici tarafı; tasarımı ve işleyişinde üst düzey gelişmişlik sergileyen, öncülü BlindingCan ile karşılaştırıldığında kötü amaçlı yeteneklerde önemli bir ilerleme sağladığı görülen, karmaşık ve muhtemelen kendini geliştiren bir araç olan yeni veri yükü türü LightlessCan olarak dikkat çekiyor.”

HIDDEN COBRA olarak da bilinen Kuzey Kore bağlantılı siber casusluk grubu Lazarus’un 2009 yılından beri aktif olduğu düşünülüyor. Lazarus casusluk, sabotaj ve finansal kazanç elde etme arzusu olmak üzere siber suç etkinliklerinin üç temel özelliğine de sahip. Havacılık-uzay firmaları, Kuzey Kore bağlantılı APT grupları için alışıldık hedefler olarak tanımlanıyor.

Kaynak:istanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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