BAŞARILI VE İDEALİST OKUL MÜDÜRÜ VOLKAN KUMAŞ EMEĞİ GEÇEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ…

Türkiye Cumhuriyetinin 100.yılını kısa bir süre önce büyük bir coşku ile 29 Ekim 2023’de kutlanmıştık. Ülkemizin ve İstanbul’un önemli eğitim kurumlarından birisi olan 1850 yılında yani bundan tam 174 yıl önce sıbyan mektebi olarak eğitim ve öğretim faaliyetine başlayan bugünkü İsmi İle Büyük Reşit Paşa Ortaokulu mekan olarak çok stratejik bir konumda yer alıyor. Sunuculuğunu Eğitimci Mehmet Sena Hasanoğlu'nun yaptığı program dolu geçti .

EĞİTİM CAMİASINDAN ÖNEMLİ KATILIMCILARA TEŞEKKÜRÜ İHMAL ETMEDİ

Bir yanında tarihi kapalı çarşı, diğer yanında Çemberlitaş, öte yanında Osmanlı’nın siyasi idare merkezi Babıali (İstanbul Valiliği),1453’DEN 1923’e kadar tam 470’yıl boyunca Osmanlı’nın İmparatorluğu’nun yönetim merkezi olan Topkapı sarayına, Ayasofya ve Sultan Ahmet camisine,Yerebatan Sarnıcı başta olmak üzere yüzlerce tarihi mekana yürüme mesafesinde olan bir yerde bulunan okulun müdürü Volkan Kumaş gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e şunları söyledi ”Öncelikle İstanbul Times Gazetesi ve Tv olarak bu etkinliğimizi gündeme taşımanızdan dolayı sizlere, Soysal Bilgiler öğretmenimiz Jale Kurttekin hocam’a ,Öğrencilerine ve emeği geçen diğer mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Özellikle sergi açılımızda bizi yalnız bırakmayan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç.Dr. Murat Mücahit Yentür’e ,İstanbul İl Milli Eğitim şube Müdürü Hasan Çelik’e, Fatih İlce Milli Eğitim Şube Müdürü Seyhan Avcı’ya, Fatih İlçe Milli Eğitim şube müdürü Yıldız Çardak’a, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Şükrü Sim’e,Biruni Üniversitesi İlköğretim Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevda Göktepe’Yıldız’a , Dr. Öğretim üyesi Ahsen Filiz’e, Dr. Öğretim üyesi Gizem Mutlu Gülbak’a, İskenderpaşa ilkokulu müdürü Burhan Feyzioğlu’na, Mimar Sinan ilkokulu müdürü Ömer Keskin’a,Reşat Tardu ortaokul Müdürü Ravza Özmen’e, Zeytinburnu Erhan Dedeoğlu ilkokulu müdürü Alev Bilen’e ,Büyük Reşitpaşa Ortaokulu İdaresinden arkadaşlarım müdür yardımcılarım Müjdat Yeşilağaç’a Hüseyin Can’a, Matematik Yarışması Görevli Öğretmenler imden Ayşe Yolaçan’a, Ezgi Alıcı’ya, İkbale Ersoy’a, Sabri Gül’e ,Nezahat Kaya’ya, Cumhuriyet Sergisi görevli öğretmenim,Jale Kurttekin’e ve .Özellikle sergi açılışımızda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)