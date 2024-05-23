ÇOCUKLARA DONDURMA,PAMUK ŞEKERİ,LİMONATA VE SU İKRAMI YAPILDI

Zeytinburnu Yaz mevsimine her yıl olduğu gibi bu senede “Hoş Geldin Yaz” Etkinlikleriyle ‘merhaba’ diyor. İlçenin tüm mahallelerinde bir ay boyunca devam edecek olan etkinliğinin ilki Seyitnizam ve Merkezefendi Mahallesi’nden başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu her yıl olduğu gibi bu sene de Yaz mevsiminin gelişini “Hoş Geldin Yaz” etkinlikleriyle kutluyor. İlçenin tüm mahallelerini bol eğlence ve müzik dolu akşamlar bekliyor.

Bu yıl da bir ay sürecek olan etkinliğin ilki, Seyitnizam ve Merkezefendi Mahallelerini kapsayacak şekilde düzenlendi. Zeytinburnulu ailelerin ve gençlerin akın ettiği eğlence akşamı Haluk Ündeğer İlkokulu Bahçesi’nde gerçekleşti.

Program boyunca çeşitli aktivitelerle eğlenen çocuklar ve gençler, konuk sanatçıların canlı sahne performanslarıyla müziğe doydular. Etkinliği ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, gençlerle selamlaşarak Seyitnizam ve Merkezefendi Mahallesi sakinlerinin eğlencesine ortak olurken, gençler ve çocuklarla sohbet edip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)