İSTANBUL 39 İLÇESİ VE ÜLKEMİZİN 80 İLİNDEKİ SOKAĞIN NABZI BİZDEN SORULUR
17 Mart 2026 Tarihinde İstanbul Bahçelievler ilçesinin Şirinevler Mahallesinde sormuş olduğumuz bu pazar günü bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz ve cumhurbaşkanlığı seçimi 2.tura kalacak olursa orada hangi adaya oy verirseniz sorumuza da manidar cevaplar geldi.
Toplam soru sorulan kişi sayısı : 44 Kişi
CHP' : 18 Kişi
DEM PARTİ : 8 Kişi
AK PARTİ : 7 KİŞİ
Yeniden Refah Partisi : 1 Kişi
Kararsız Ve Diğer Partiler : 10 Kişi
Eğer Erdoğan ve İmamoğlu 2.tura kalırsa oyunuzu kime verirsiniz sorumuza ise ;
CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim diyen seçmelerin sayısı ise 25 olurken ,
Ak Parti Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a Oy Veririm diyen seçmenlerin sayısı ise 7 oldu...
Halkın nabzını tutmak isterseniz ;
www.istanbultimes.om.tr haber portalımızda hem yazılı hem de videolu haberlerimizi takip edebilirsiniz.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)Bu Bir İlandır