ÖNCE AK PARTİ ZEYTİNBURNU’NDA SİYASETE ATILDI AKABİNDE İSTANBUL İL GENÇLİK YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK SEÇİLDİ …

Senem1 Kaya 1999 yılında İstanbul’da doğmuş aslen Mardin Midyatlıdır,Lise eğitimini Avrupa Koleji okullarında tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) bölümünde lisans eğitimini başarıyla bitirmiştir. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünde de eğitimine devam etmektedir

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner - İstanbul

Siyasi kariyerine Ak Parti Zeytinburnu Gençlik Kollarında başlamış ve burada Yerel Yönetimler ile Genç Kadın Yapılanma birimlerinde görev almıştır.

9 Nisan 2022 tarihinde İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Kaya, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler, İnsan Hakları birimlerinde birim başkan yardımcılığı yapmıştır.

19 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi’nde yeniden Yönetim Kuruluna seçilmiştir.

27 Ocak 2025 tarihinde ise Gençlik Kolları Genel Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) olarak seçilmiştir.

Senem Kaya yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi “Bir genç olarak ülkemize hizmet eden liderimiz genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasette bana destek olan başta babam ve ailem olmak üzere emeği geçen İstanbul il gençlik kolları başkanımıza,genel merkez gençlik kolları başkanımıza ve bana emeği olan bütün siyasi büyüklerimize bir kez de gazeteniz aracılığı ile teşekkür etmek isterim şeklinde konuştu”

Babasının yolunda ilerleyerek emin adımlarla siyaset yolunda ilerleyen Senem Kaya Siyaset yaparak ülkesin hizmet etmeni gayretinde siyasi büyüklerinin verdi her görevi başarı ve disiplin içinde yaparak dikkatleri üzerinde toplamaya devem ediyor.

Kaynak:: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)