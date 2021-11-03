Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Serdar Savaş’tan Meclis'teki Muhalefet Partilerine İleri Demokrasi için Birlik Çağrısı

Türkiye halkının daha erdemli olması için toplumsal bir değişim ve dönüşüm sürecinin yaşanması gerektiğini öngören Dr. Savaş bu amaçla 2014 yılında Erdemli Yurttaş Hareketi Derneği’ni kurmuştu. Türkiye’nin geleceği için her yaştan gençlerin Ateş Böcekleri olarak 12 Erdem İlkesi ve 10 Temel Strateji doğrultusunda kişisel gelişimlerini sağlamak üzere seminerler düzenleyen Dr. Savaş demokratik bir refah devleti olmanın yolunun erdemli toplumdan geçtiğine inanmaktadır.

Sarı Otobüs’le Türkiye’yi il il gezerek halkla doğrudan temas kuran Serdar Savaş bugün TBMM’de bulunan siyasi partilerin genel ve eş başkanlarına birer mektup göndererek Türkiye’nin içinde bulunduğu krizi bir fırsata çevirebileceği konusunda net bir yol haritası sundu. Geçtiğimiz haziran ayında yayınlanan Manifesto adlı kitabını da liderlere göndermiş olan Dr. Savaş bugünkü mektubunda Meclis’teki tüm muhalefet partilerinin stratejik bir doğrultuda birlikte hareket etmesi için yapılandırılmış bir plan sundu.

Ekte bir örneğini bulacağınız mektup hem önemli uyarılar hem net çözümler hem de bir demokrasi vizyonu sunuyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)