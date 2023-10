Birol Öztürk Yeniden Refah Partisinden Aday Adayı Oldu

Doğum Tarihi ve Yeri: 29.10.1972 İstanbul Zeytinburnu Medeni Durumu: Evli ve 3 çocuk babası İkametgah Adresi: Çırpıcı Mah. Modabağ 2 sokak No:10 D:1 Zeytinburnu İstanbul Tel: 0533 487 44 39 EĞİTİM BİLGİLERİ 1) Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü İŞ DENEYİMLERİ 1) 1994-1998 yıllarında özel bir şirkette İthalat-İhracat ve Gümrük Danışmanlığı (4 yıl) 2)1999-2023 yıllarında Emlak Yönetim Daire Başkanlığı Mesken Müdürlüğü Raportör (24 yıl) 3) İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1.500’den fazla gecekondu tasfiyesi ve 1.000’in üzerinde konut tahsisi projesi SİYASET DENEYİMLERİ 1) 1995-1998 yılları Refah Partisi Zeytinburnu Teşkilatı Çırpıcı Gençlik Kolları Başkanlığı 2) 1998-2001 yılları Fazilet Partisi Zeytinburnu Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcılığı 3)20002-2004 yılları Saadet Partisi Zeytinburnu Teşkilatı Yönetim kademeleri 4)2004-2007 yılları Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi (Dış İlişkiker Başkan Yardımcılığı) 5) 2007-2013 yılları çeşitli derneklerin, federasyonların ve 30’a yakın Stk’nın kurulması ve başkanlık görevinin yürütülmesi 6) 2014 yılı Erbakan Vakfı İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği 7) 2017 Erbakan Vakfı İstanbul İl Başkan Yardımcılığı 8) 2019 Yılı Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Kurucusu , İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Ar-Ge başkanlığı. (4 yıl) 9) Yeniden Refah Partisi Başakşehir, Avcılar ve Fatih ilçe yönetimlerinin yeniden teşkilatlanması görevleri 10) İl Sorumluluğu kapsamında Tokat, Kastamonu, Osmaniye, Aydın ve Çanakkale Yeniden Refah Partisi teşkilat çalışmaları görevi. Ocak 2023 yılı itibarı ile halen Bartın il sorumluluğunu yürütmektedir. 11) Genel Merkez STK Başkan Yaedımcılık görevim SOSYAL FAALİYET DENEYİMLERİ 1) Erbakan Vakfı İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevi 2) Marmara Üniversitesi Mezunları Derneği Onursal üyeliği 3) Mersus Girişimciler Meclisi Mutevelli Heyeti üyeliği (Mersus, genç girişimciler tarafından teknoloji üretimi üzerine kurulmuş bir meclistir ve bünyesinde 45 mühendis 700’e yakın genç girişimci bulunmaktadır) 4) Somali, Burkina Faso, Kenya, Fas, Benin, Mısır, Suriye, Filistin-Kudüs, Bosna Hersek Makedonya, Kosova, İspanya ülkelerinde İHH, Cansuyu ve bazı sivil toplum kuruluşları yardım organizasyonlarında faaliyetlerde bulunmak. 5) Stratejik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin kuruculuğu ve organizesi (Bu merkezin amacı partimize gönül vermiş akademisyenleri bu çatı altında toplayıp Genel Başkan’ımıza siyasii ve ilmii açıdan projeler hazırlamak ve üniversite gençliğimizi bu tür projelerin gerçekleşmesi için hazırlamaktır.) (Şu an merkezimiz bünyesinde ekonomist, yazılım mühendisi, elektronik mühendisi, makine mühendisi, psikolog, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, şehir plancısı ve hukukçu bireylerden oluşan bir proje ekimiz bulunmaktadır ) YAPILAN PROJELER 1) YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL MERKEZ 44 MADDE ÇALIŞMASI: İçerik olarak İlin genel tanıtımı, sosyoekonomik, demografik (nüfus), kültürel, ekonomi, sanayii, eğitim, asayiş, mahalli idareler ve genel durumu ilgilendiren sorularla alakalı olup 20 ilçe tamamlamıştır. 2) YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL MERKEZ 81 İL 81 PROJE ÇALIŞMASI: Genel Merkez’imiz tarafından 81 ilimizi kapsayan fabrika projeleri yapılmıştır. Çalışmalarımız özel sunum ile Genel Merkez’imize takdim edilmiştir. 3) İletişim ve Siyaset Psikolojisi alanında 7 hafta süren 35 saatlik bir eğitim programı projesi gerçekleştirildi.Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ekmel Geçer tarafından verilen bu eğitim sonunda eğitim alan mensublarımıza sertifika da verildi. 4) 2) İl Ar-ge Başkanlığı sürecinde İl komisyonu ekibimizle birlikte 29 proje gerçekleştirildi ve Genel Başkan’ımıza sunuldu. Bu projeler şunlardır; 1-Özel sektörde çalışan iş gücünün sağlık sorunlarının önceden tespiti amacıyla sektörün tamamında iş kanununda değişiklik ve düzenleme yapılmasıyla, koruyucu hekimliğin ön plana alınarak işgücünün daha sağlıklı bireylerde daha etkin oluşturulması projesi. SGK Kanunları içerisinde farklı statülerde istihdam edilen personelin genel olarak sağlık sorunlarının giderilmesi, hastana izin gibi hususiyetlerde sosyal güvenlik yasalarında eşitliğin sağlanması hedeflenmiştir. 2-Özel sektörde bordrolu çalışan personelin sektörel olarak ayrıntılı değerlendirilmesi, kademeli olarak asgari ücretin belirlenmesi, iş kodlarıyla birlikte dünyaya rol model olacak şekilde sektörel düzenleme yapılması. İlgili kanun ve tüzüklerde değişiklik yapılarak, hayata geçirilmesi. 3-Dalga enerjisiyle elektrik üretiminin ülke sathında üç tarafımızın denizlerle çevrili olduğu ve özellikle boğaz akıntılarında İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı üzerinde kendine özgü modelleme yapılarak kıyı şeritlerinin enerji üretiminin gerçekleştirilmesi. 4-Bölgesel olarak nüfus ve sanayi yoğunluğunun dikkate alınmasıyla, Marmara bölgemizde solar enerjinin daha yaygın kullanılması açısından ve enerji maliyetlerinin indirilmesi için gerekli yatırımların hem özel hem kamu sektörü binalarında etkin kullanımının yapılması (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların çatılarını örnek olarak verebiliriz) 5-Mermer ve granit İşleme Fabrikası, uluslararası ticaret merkezi olma yolunda ilerleyen İstanbul ve Marmara bölgesinde doğal taş pazarının daha etkin ve ihracata yönelik çalışması için gerekli yatırım ve düzenlemelerin yapılması, örneğin Bilecik mermerinin tanıtımı ve ihracatının artırılması. 6-Havadan ve sudan sıfır karbon salınımıyla uçak ve kara taşıtı elde edilmesi (tamamen solar enerji modellemesi yapılarak) özellikle uçak ve hava trafiğinin fazla olduğu Marmara bölgesinde gerçekleştirilerek, tarım alanlarında karbon emisyonunun düşürülmesi. Yurt içi toplu taşıma için yerli üretim raylı sistemlerin artırılması ve Türk Cumhuriyetlerinde uygulanması, özellikle Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde böyle bir yatırım, Rahmetli Erbakan Hocamızın emaneti olmasından kaynaklı önem arzetmektedir. 7-Biyoplastik ve Biyobozunur Plastik Üretim tesisi; bununla özellikle Marmara Bölgesi’nde çokça üretimi yapılan zeytin çekirdeği gibi kabuklu organik çekirdeklerden plastik üretiminin yapılması (sektörel olarak istihdam ve işgücü artırımı gerçekleşecek, yeni yatırım alanları ortaya çıkacaktır). 8-Entegre et tesisleri; Bölgenin yoğun nüfus artışına göre entegre et üretim ve işleme tesislerinin özellikle mera alanlarına yakın modellemeyle birlikte ziraat ve veterinerlik hususlarıyla gıda sektöründe istenilen normlarda katkısız üretimin gerçekleştirilmesi. 9-Teknoparklarda kurulacak olan e-ticaret sektörünün yeni istihdam ve modellemesiyle vergi ve SGK muafiyetleriyle birlikte kaliteli ürün ve direk üreticilerin teknolojik yenilikler neticesinde nihai tüketiciye ulaştırılması. 10-Marmara bölgesinde artan nüfus ve ihtiyaç olan meyve ve sebzenin çürüme ve raf ömrünün uzun olmasını sağlayarak, tamamen organik paketleme ve nihai tüketiciye ulaşımında özel işletmelerin kurulması. 11-Marmara bölgesinde yeraltı kaynaklardan olan ve yüksek miktarlarda bulunan kuvars tozuyla kaliteli cam üretimi ve zımpara taşının ekonomiye kazandırılması için tesislerin kurulması. 12-Marmara bölgesinde yer alan kimyasal tesislerde ihtiyaç olan kimyasal hammaddelerin ithalatının azaltılması amacıyla bölgesel kimya temel bilimlerinde laboratuvarların artırılması ve yatırım için ithalatın düşürülmesi hedeflenen nanoteknolojinin de desteklendiği özel ar-ge çalışma alanlarının oluşturulması. 13-Sismik izolatör üreten tesislerin yeni teknolojik gelişimle birlikte istihdam ve işgücünün artırılması.Sanayi bölgelerinde ve özellikle deprem fay hattında bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait binalarda etkin kullanımı 14-Tamamen doğal kaynaklara bağlı ısı yalıtım ve geri dönüşüm fabrikası, Ege ve Marmara bölgesinde yeraltı kaynağı yüksek olan hammaddelerin çıkarılarak işlenmesi ve ekonomiye kazandırılması (bazalt-perlit ve pomza) 15-Deniz ürünlerine ait işletmelerin artırılması (deniz kestanesi vb.), deniz ürünlerinin özellikle yumurtlama dönemlerinde özel tesislerin oluşturularak tamamen ihracata dayalı özel balık çiftliklerinin deniz ürünleriyle birlikte katma değerli olarak sektörel katkı sağlanması. 16-Solar panel (monokristal ve polikristal) üretim tesislerinin yatırımı. Binalara uyumlu modellerin geliştirilmesi. 17-Topraksız-sulu tarım-örtü altı üretim tesislerinin yaygınlaştırılması.Yeni modelleme ve uygulama esasları.Yeşil enerjili, yenilenebilir enerji kaynaklı üretim modellemesi. 18-AR-GE Port on-line yazılım tasarımı.Bu web tabanlı yazılım portu tüm alt birimler üzerinde aktif edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.Genel Başkan’ımızın tek tuşla tüm ülke sathına yayılan teşkilatlarda, tüm birimlere ait çalışmaları ve bilgileri almasını kolaylaştıracak bir yazılımdır. Bu yazılımla aynı anda tüm Türkiye teşkilatlarında 100.000 kişiye ulaşılarak saha bilgisi ve anket çalışması yapılabilecektir. Temayül, halkın nabzı, aday adaylarının durumu vb. 19-Enzim teknolojisi, özellikle gıda sanayiinde kullanılacak enzimlerin tamamen yerli kaynaklardan elde edilmesi ve bu konuda ithalatın önüne geçilerek sektörel olarak istihdam oluşumu ve kaynakların yerel olması yolundadır.Bu halde ithalat kapanacak ve sağlıklı nesillerin gelişimi ortaya konulacaktır. 20-Engelli Kardeşlerimizin özellikle otizm ve down sendromlu bireylerin sosyal gelişimi açısından eğitim modelleri ve devlet desteklerinin artırılmasıyla istihdam oluşumunun sağlanması. 21-Moleküler Biyoloji ve Genetik Teknoloji liselerinin kurulması, genetik ve moleküler biyoloji alanlarında özellikle tıp ve gıda konularında daha etkili ara elemanların yetiştirilmesi, yapay gıdalardan uzaklaşılması, genetik yapıları bozulmuş et, süt ve tarım ürünlerinin ortadan kaldırılması hedeflenen bu teknoloji liselerinde istihdama yönelik personellerin yetiştirilmesi 22-Kanser araştırmaları, Genetik hastalıkların araştırılması, alzheimer ve psikolojik nörolojik hastalıklardan nesillerin daha az etkilenmesi için kaynak ve istihdam oluşturulması yönünde çalışmalar. 23-Sıfır karbon çıkışlı araçların ülkemizde yaygınlaşması adına hidrojenli yakıt sistemleri üzerine teknolojik yatırım yapılması. 24-Anket 1 çalışması Ocak 2022 ayında 18-25 yaş aralığında 550 genç üzerinde 30 ilçede 11 soru üzerine yapılan çalışma. 25-Anket 2 çalışması Mayıs 2022 ayında 1500 kişi üzerinde 20 ilçede 12 soru üzerinden yapılan anket çalışması. 26-Teşkilat mensuplarına İletişim ve siyaset psikolojisi adlı eğitim çalışması. (7 ana konu, 35 saat ders, 2 ay süren bu eğitimle Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç Dr. Ekmel GEÇER tarafından verilmiştir.) Bu eğitimin devamıyla birlikte genişletilerek sürdürülmesi düşünülmektedir. 27-Toplumsal Araştırma Derneği projesi..Bu derneğin amacı bir düşünce kuruluşu olarak akademisyenler, alanında uzman eğitimciler ve üniversite öğrencileriyle projeler üretilip, ülkemizin gelişimine katkı sağlamaktır. 28-Mikroalglerden enerji üretimi (özellikle kıyı bölgesinde bulunan biyolojik arıtma tesisleriyle tümleşik sistemler) konusunda altyapı yatırımlarıyla birlikte deniz ürünlerinin pazar payı ve istihdamın artırılarak milli ekonomiye katkı sağlanması konularında çalışmalar.(kıyı şeridimizde yer alan ulaşımın raylı sisteme dönüşümüyle enerjisinin bu metodla sağlanması hedeflenmektedir) 29-Hastanelerde oluşabilecek enfeksiyonların azaltılması için tüm odanın hijyeninin sağlanması yanında özellikle hasta yataklarının (yoğun bakım- kadın doğum kliniği dahil) özel sterilizasyon modellemesi yapılması. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY ADAYLIĞIM Neden aday oldum ? a) Bir vesileyle Eylül ayı ortalarında Zeytinburnu ilçe başkanımız Sayın Onur Dolar ile belediye başkan aday adaylığım için istişarede bulundum “Siz aday olacaksanız ben aday adayı olmayacağım” şeklinde kendisine bunu ifade ettikten sonra kendisinin “Abi incelik yaptın teşekkür ederim deyip ben aday olmayacağım sen aday adayı olabilirsin” sözünü aldıktan sonra aday adaylığı sürecimizi başlattık. b) Küçüklüğümüzden beri Zeytinburnu’muzun havasında ve ortamında büyüdük, etkin bir kitle ve çevreye sahip olduğum için ;Zeytinburnu’nda bundan dolayıdır ki 35 yaş ve üstü Zeytinburnu lu kardeşlerimin hepsi beni bu vesileyle tanırlar. c) İsmailağa cemaati içerisinde de sevilen bir kardeşinizim, Giresunlular derneğinde de etkili bir konumumuz var, Zeytinburnu’nda sokağa hakim 1453 gençlik hareketi ile bağımız güçlüdür. Zeytinburnu SKM açılışında teşkilatımız tarafından malumdur ki Türkmen kardeşlerimiz üzerinde Türkmen başkanı Aslan beyin büyük etkisi vardır. Milletvekilliği seçimlerinde olduğu gibi bizimle beraber hareket edecek İnşaAllah.