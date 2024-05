Bir hayvanı sahiplenmek ve onun bakımını üstlenmek hayatın bireylere sunmuş olduğu en büyük mucizelerdendir. Gülbağ Veteriner Kliniği, profesyonel veteriner hekimleri ve çalışma arkadaşları ile sahipli veya sahipsiz tüm dostlarının sağlık sorunları ile ilgileniyor ve onların yaşam kalitesini yükseltecek olan deneyimlerini sizlere aktarıyor.

Gülbağ Veteriner Kliniği olarak deneyimli ve sevgi dolu bir ekip ile çalışıyor. Geniş hizmet yelpazesi ile acil durumlar, düzenli kontroller, aşılar, ameliyatlar, diş sağlığı ve beslenme gibi alanlarda modern bir tesisten hizmet almanızı sağlıyor.

Sunmuş olduğu kapsamlı veteriner hizmetleri ile can dostlarınızın uzun yıllar yaşamınıza dahil olmasını sağlıyor. Her hayvanın farklı ihtiyaçları ve kendine has özellikleri olduğunun bilincinde olan çalışma ekibi kişiselleştirilmiş tedavi ve bakım hizmetleri ile onlara eşsiz olmanın ayrıcalıklarını sunuyor.

Şişli’de kapsamlı veteriner hizmetleri sunan merkeze gelerek dostlarınızın danışmanlığını ekibe emanet edebilirsiniz. Merkezi ve çalışma ekibini tanımak için ziyaret edebilirsiniz.

Hijyenik ve Kaliteli Bakım Merkezi

Dünya üzerindeki tüm hayvanlar kendilerine bakım veren, onlarla dost olan tüm insanlara karşılıksız bir sevgi ile bağlanırlar. Bu karşılıksız sevginin zaman zaman tıbbi bakıma ve desteğe ihtiyaç duyabileceği durumlarda ise devreye giren uzman kişiler onlara hak ettikleri profesyonel ve kaliteli hizmeti sunarak yaşamda pozitif duygular yaşamaya vesile olurlar.

Hayvan dostlarınız için modern, hijyenik, konforlu ve alanında uzman kişilerin yüksek sevgi ile hizmet sunduğu bir klinik arayışınız varsa Gülbağ Veteriner Kliniği onlara yuvalarına dönene kadar sizin yerinize eşlik etmek içi hazırdır. Şişli’de güvenilir veteriner kliniği arayışlarınızda maddi olguları bir kenara bırakarak almış olduğu eğitimi ve hayat disiplinini hayvanların sağlığı ve mutluluğu harcayan ekip arkadaşları ile ihtiyaç duyduğunuz tüm veteriner hizmetlerinde profesyonel destek sunuyor.

Yüksek doz sevgi ve ilgi sayesinde dostlarınızın daha hızlı bir biçimde iyileşmesini sağlıyor. Hayvan sevgisi ve yardım ilkeleri içerisinde sizlere ve dolayısıyla sevimli dostlarınıza kaliteli hizmet sunuyor. Bakımını üstlenmiş olduğunuz can dostunuzu uzmanlara emanet ederek onun yaşam kalitesini yükseltebilir ve deneyimlerinden yararlanarak ona daha sağlıklı bir yaşam döngüsü sunabilirsiniz.